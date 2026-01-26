Anthropic ha annunciato l'introduzione di una funzionalità che promette di trasformare radicalmente l'esperienza d'uso del suo chatbot Claude. Gli utenti potranno ora accedere direttamente a applicazioni interattive all'interno dell'interfaccia conversazionale, integrando strumenti di lavoro senza dover abbandonare la piattaforma. Si tratta di un passo significativo verso l'integrazione degli assistenti AI nei flussi di lavoro quotidiani, specialmente in ambito aziendale.

La scelta delle applicazioni disponibili al lancio riflette chiaramente l'orientamento di Anthropic verso il mercato enterprise. Tra gli strumenti già implementati figurano Slack, Canva, Figma, Box e Clay, mentre Salesforce dovrebbe essere integrato a breve. Ogni applicazione funziona come un'istanza autenticata del servizio, permettendo a Claude di eseguire operazioni concrete: inviare messaggi su Slack, generare grafici, accedere a file archiviati nel cloud o manipolare documenti di progetto.

L'azienda ha spiegato in un comunicato che attività come l'analisi dei dati, la progettazione di contenuti e la gestione di progetti beneficiano enormemente di un'interfaccia visuale dedicata. La combinazione tra l'intelligenza di Claude e questi strumenti specializzati consente di lavorare e iterare più velocemente rispetto a quanto possibile utilizzando ciascuno separatamente.

La nuova funzione non sarà però accessibile a tutti. Soltanto gli abbonati ai piani Pro, Max, Team ed Enterprise potranno attivarla tramite il portale claude.ai/directory, mentre gli utenti del piano gratuito rimarranno esclusi. Questa strategia conferma l'intenzione di Anthropic di monetizzare le funzionalità più avanzate attraverso le sottoscrizioni a pagamento.

Gli assistenti AI si trasformano in veri hub operativi per il lavoro quotidiano

Il sistema ricorda da vicino quello implementato da OpenAI con Apps, lanciato lo scorso ottobre. Entrambe le soluzioni si basano sul Model Context Protocol, uno standard aperto introdotto proprio da Anthropic nel 2024. Il MCP ha aggiunto il supporto per le applicazioni a novembre, beneficiando del lavoro congiunto delle due aziende rivali, in un raro esempio di collaborazione nel settore dell'intelligenza artificiale.

Il vero potenziale di queste integrazioni emergerà quando verranno combinate con Claude Cowork, lo strumento agente multiuso lanciato da Anthropic la settimana scorsa. Costruito sulla base di Claude Code, Cowork permette agli utenti di assegnare compiti complessi e articolati che richiedono l'elaborazione di dataset ampi e aperti, operazioni che in passato avrebbero necessitato l'uso di comandi da terminale.

Con l'aggiunta delle app, Cowork potrebbe teoricamente accedere a file nel cloud o a progetti in corso di sviluppo. Un esempio pratico: l'agente potrebbe aggiornare autonomamente un'immagine di marketing in Figma oppure utilizzare nuovi dati recuperati dall'archivio Box aziendale. Anthropic ha precisato che, sebbene le app non siano disponibili in Cowork al momento del lancio, l'integrazione arriverà presto.

La questione della sicurezza rimane centrale quando si parla di sistemi agentici, notoriamente imprevedibili nel loro comportamento. Non a caso, la documentazione ufficiale di Anthropic per Cowork incoraggia gli utenti a monitorare attentamente l'agente e a non concedere permessi non strettamente necessari. L'azienda raccomanda cautela nell'autorizzare l'accesso a informazioni sensibili come documenti finanziari, credenziali o dati personali, suggerendo piuttosto di creare una cartella di lavoro dedicata per Claude anziché garantire accessi generalizzati ai sistemi aziendali.

Questo approccio prudente riflette la consapevolezza delle implicazioni di sicurezza legate all'automazione intelligente, specialmente in contesti professionali dove la protezione dei dati rappresenta una priorità assoluta. L'equilibrio tra potenza operativa e controllo degli accessi costituirà probabilmente uno degli aspetti più delicati nell'adozione diffusa di questi strumenti da parte delle organizzazioni.