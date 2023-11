Da Brother stampanti laser e LED, ma anche servizi per sostenere le aziende

Brother presenta una nuova gamma di stampanti che spazia dai modelli laser monocromatici a quelli LED a colori di qualità fotografica. Questa offerta diversificata si rivolge alle esigenze di diverse aziende.

I modelli laser monocromatici, tra cui spiccano HLL6410DNRE1 e MFCL6910DNRE1, offrono velocità di stampa eccezionali, con un'uscita fino a 50 pagine al minuto e un tempo di uscita della prima pagina inferiore a 6,7 secondi. Il modello multifunzione MFCL6910DNRE1 offre anche una scansione fronte/retro professionale fino a 100 immagini al minuto, trasformando i documenti cartacei in file digitali in modo rapido e preciso. Queste stampanti sono costruite per durare a lungo, riducendo i costi di manutenzione grazie all'uso di materiali ad alta resa e offrono un triplo livello di sicurezza per dispositivi, reti e documenti.

Brother innova con una tecnologia di stampa all'avanguardia per le aziende

Modello Velocità di Stampa (ppm) Capacità Vassoio Carta Pagine Toner Incluso Caratteristiche di Sicurezza Prezzo (IVA Inclusa) HLL6410DNRE1 Fino a 50 520 fogli, espandibile fino a 2.600 11.000 (Nero) Secure Print+, Barcode Print+, Email Print, NFC €1.174,53 MFC-L6910DN Fino a 50 520 fogli, espandibile fino a 2.600 11.000 (Nero) Secure Print+, Barcode Print+, Email Print, NFC €1.742,87 MFC-L8390CDW Fino a 30 250 fogli, espandibile fino a 500 fogli 2.600 (Nero) + 1.400 (Colore) NFC per l'autenticazione sicura €800,63 MFC-L8340CDW Fino a 30 250 fogli 1.000 (Nero) + 4.500 (Colore) Autenticazione sicura €781,57 HL-L8240CDW Fino a 30 250 fogli, espandibile fino a 500 fogli 2.600 (Nero) + 1.400 (Colore) NFC per l'autenticazione sicura €552,82 HL-L8230CDW Fino a 30 250 fogli 1.000 (Nero) + 1.000 (Colore) Autenticazione sicura €533,75

Dall'altro lato, Brother propone una gamma di stampanti LED a colori compatte e wireless, ottimali per le aziende. Questi dispositivi si distinguono per l'operatività silenziosa, l'efficienza e le funzionalità avanzate di gestione dei documenti, insieme a robuste soluzioni di sicurezza. Le nuove stampanti multifunzione a colori combinano stampe di alta qualità con un design ottimizzato per ridurre l'ingombro senza compromettere le prestazioni. Queste macchine sono straordinariamente silenziose e offrono velocità di stampa superiori del 25% rispetto alla generazione precedente.

Entrambe le categorie di stampanti offrono un sistema di sicurezza a tre livelli, che copre dispositivi, reti e documenti, certificato da un ente di certificazione esterno. Inoltre, Brother integra i suoi modelli con soluzioni di terze parti, come Kofax e YSoft, per offrire una gestione, una sicurezza e un controllo completi dei documenti. Inoltre, Brother offre servizi di stampa gestita per aiutare le aziende a ottimizzare la gestione delle stampanti e aumentare la produttività.