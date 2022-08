Denodo annuncia che Gartner ha nuovamente riconosciuto l’azienda come Leader nel 2022 Magic Quadrant for Data Integration Tools.

Secondo il report, “il mercato degli strumenti di integrazione dei dati sta registrando un rinnovato slancio guidato dai requisiti per l’integrazione dei dati ibrida e multi-cloud, dalla gestione dei dati aumentata e dalle soluzioni di data fabric.

Le aziende che operano nel settore dati e analytics dovrebbero utilizzare la presente ricerca per individuare fornitori adeguati ai casi d’uso presenti e futuri nell’integrazione di dati”.

Sebbene le implementazioni più comuni della piattaforma Denodo riguardino casi d’uso comuni come data engineering, integrazione dei dati nel cloud e servizi API, anche architetture data fabric e data mesh sono state scelte ampiamente dai clienti Denodo.

Secondo il report, infatti, “entro la fine del 2024 l’integrazione manuale dei dati sarà ridotta fino al 50% grazie all’adozione di modelli di data fabric che supportano l’integrazione dei dati aumentata”.

La piattaforma Denodo per l’integrazione, la gestione e la delivery dei dati sfrutta la tecnologia di virtualizzazione dei dati che, secondo il report, è una delle funzionalità chiave offerta dagli strumenti per l’integrazione dei dati.

Grazie alla virtualizzazione ci si può connettere ai dati indipendentemente da dove si trovino, dal loro formato o dalla latenza: infatti, i dati raccolti in repository diverse sono integrati virtualmente e inviati rapidamente alle applicazioni destinate agli utenti business.

pmi

Nel report Gartner dichiara che “il mercato ha finalmente compreso che gli strumenti di integrazione dati che non usano architetture di gestione dati basate in egual misura sulla raccolta e sulla connessione avranno sempre silos di dati e/o infrastrutture scarsamente integrate”.

Oltre alla virtualizzazione, Denodo si serve di altri strumenti come data movement topology, stream data integration, servizi API, trasformazione di dati complessi, integrazione di dati aumentata, data preparation e portabilità dell’integrazione.

“Sono entusiasta di vedere Denodo posizionato per il terzo anno consecutivo tra i Leader nel Magic Quadrant di Gartner,” ha affermato Ravi Shankar, Senior Vice President and Chief Marketing Officer di Denodo.

“La piattaforma Denodo abilita un moderno approccio logico per l’integrazione, la gestione e la delivery dei dati, offrendo così funzionalità chiave come i livelli di astrazione dei dati, accelerazione di smart query basata su AI/ML per carichi di lavoro analitici complessi, catalogo dati integrato basato su AI/ML e gestione automatizzata delle infrastrutture cloud“.

“Denodo è stata insignita del titolo di Customers’ Choice nel 2022 Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools”.

“Siamo lieti di vedere che imprese di grandi e medie dimensioni sfruttano la piattaforma di Denodo per gestire volumi di dati di livello enterprise attraverso architetture distribuite e modelli quali il data fabric e il data mesh”.