Dynatrace lancia i Digital Business Analytics

Digital Business Analytics si unisce a APM, Cloud Infrastructure Monitoring, Digital Experience Management e AIOps come parte della piattaforma di software intelligence all-in-one

Da qualche ora Dynatrace ha reso disponibili i suoi Digital Business Analytics all’interno della piattaforma di software intelligence. Il tool fornisce risposte in tempo reale basate sull’intelligenza artificiale alle domande tramite i dati che passano già attraverso i moduli di Dynatrace.

Grazie a un mix di user experience, comportamento del cliente e informazioni sulle prestazioni, Digital Business Analytics promette di rispondere su conversioni, ordini, abbandono, convalida del rilascio, segmentazione dei clienti e molto altro ancora.

«Tradizionalmente, sia chi detiene le applicazioni che gli utenti sono stati costretti a utilizzare strumenti diversi e confusi e ad analizzare manualmente i dati, ostacolando così la loro capacità di eseguire e ottimizzare le offerte commerciali» spiega la compagnia.

L’obiettivo è invece quello di semplificare l’accesso ai dati, potenziando le opportunità di monitoraggio e gestione. Inoltre, Digital Business Analytics si unisce a APM, Cloud Infrastructure Monitoring, Digital Experience Management e AIOps come parte della piattaforma di software intelligence di Dynatrace.

Come per questi altri moduli, al centro di tutto c’è il motore AI di Dynatrace, Davis. Questo apprende continuamente quali sono le performance di business “normali” previste e fornisce risposte proattive ai problemi, consentendo processi decisionali rapidi e ottimizzazione nei risultati.

Ancora Dynatrace: «Con l’accelerazione del volume e della velocità dei dati, le organizzazioni fanno fatica a dare un senso alle diverse dashboard dei tradizionali strumenti di monitoraggio IT, web analytics e reporting ad hoc».

«Digital Business Analytics di Dynatrace acquisisce automaticamente i dati di business e li analizza nel contesto dell’esperienza utente. Inoltre, integra gli strumenti di web analytics esistenti per fornire risultati completi e in tempo reale, combinando i canali esistenti rivolti ai clienti con i dati dell’applicazione e della user experience».

Digital Business Analytics include: tracciamento automatico, segmentazione ed estrazione dei dati dalle transazioni commerciali. Analisi basata sull’intelligenza artificiale, esplorazione e interrogazione ed estrazione di insight rilevanti per l’azienda dall’applicazione Dynatrace e dai dati sulla user experience.

Ma anche visualizzazione e collaborazione su metriche per come conversioni e rendimento dei ricavi per prodotto, segmento clienti, area geografica e altro ancora. Rilevamento delle anomalie basate sull’intelligenza artificiale, allerta e determinazione della causa principale per i processi di business, con API programmabili per attivare flussi di lavoro e modificare eventi.