Epson vuole rottamare la tua stampante laser

Parte l’iniziativa di Epson “Hai una laser? Rottamala.” volta a diffondere l’utilizzo in ufficio delle stampanti a getto di inchiostro, secondo la compagnia più economiche nell’uso e più amiche dell’ambiente rispetto alle laser.

Il meccanismo dell’iniziativa è molto semplice: è sufficiente infatti acquistare un qualsiasi modello EcoTank monocromatico, compilare due moduli scaricabili dal sito www.epson.it/passa-a-ETmono.

Da qui allegare copia del documento di acquisto e una foto della laser rottamata (che può essere di qualunque modello e produttore) per ricevere entro 30 giorni il bonifico da 50 a 150 euro, in funzione del modello acquistato.

«Risparmiare sui costi – dice Massimiliano Carvelli, Head of Consumer Sales di Epson Italia – è oggi un obiettivo primario per tutti, dai liberi professionisti alle microimprese e con le nostre EcoTank il costo per pagine viene abbattuto di oltre il 90%. Inoltre, hanno un’autonomia di migliaia di copie, costi per pagina bassissimi e sono notevolmente più rispettose dell’ambiente: un aspetto sempre più importante per tutti».

Le stampanti EcoTank, che hanno venduto oltre 40 milioni di unità dal 2010 ad oggi, sono dotate di un serbatoio di inchiostro ad alta capacita` per stampare dalle 5 mila alle 11 mila pagine con l’inchiostro incluso nella confezione, secondo i modelli. Per Epson, ogni flacone consente un’autonomia pari a quella di 5 toner e in più, rispetto alle laser.

Chi vuole approfittare di questa iniziativa può scegliere la EcoTank più adatta alle sue esigenze tra otto modelli, differenti per: stampa fronte/retro, alimentatore automatico di documenti, vassoio da 150 o 250 fogli, oltre a soluzioni di connettività quali USB, Wi-Fi ed Ethernet.

La gamma spazia dalle stampanti ET-M1100, ET-M1120, ET-M1140 e ET-M1170 ai multifunzione 3-in-1 ET-M2140 e ET-M2170, fino ai 4-in-1 ET-M3140 e ET-M3170. L’iniziativa è valida dal 15 ottobre al 15 dicembre 2019.