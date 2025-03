Festival AI 2025, il business che cresce con l’intelligenza artificiale

La seconda edizione di AI Festival ha richiamato a Milano aziende, startup ed esperti per discutere dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul business e sulla società. L’evento, organizzato da Search On Media Group e WMF - We Make Future, ha ospitato 200 speaker da tutto il mondo e si è confermato un punto di riferimento per l’incontro tra domanda e offerta di soluzioni AI.

Il festival ha mostrato un interesse concreto per l’AI come strumento di crescita, superando con efficacia quel “muro di hype” che c’è spesso intorno al tema dell’Intelligenza Artificiale. Molte aziende hanno partecipato con l’obiettivo di integrare tecnologie avanzate nei loro processi, confermando che il mercato dell’AI è in espansione e genera nuove opportunità economiche; una realtà confermata anche da Cosmano Lombardo (CEO, SearchOn), che abbiamo intervistato sul posto.

L’evento ha avuto luogo presso un edificio di Università Bocconi, partner dell’iniziativa, e ha visto la partecipazione di figure di spicco come Alessandro La Volpe (IBM Italia), Brando Benifei (AI Act), Walter Riviera (Intel) e Anna Ascani (Camera dei Deputati). Gli interventi hanno affrontato le sfide regolatorie, il ruolo dell’Europa tra Stati Uniti e Cina e il valore dell’AI per il settore pubblico. Layla Pavone, per il Comune di Milano, ha illustrato come l’AI possa migliorare i servizi pubblici e la mobilità urbana.

Uno degli aspetti centrali del festival è stato il legame tra AI e sostenibilità. Le nuove tecnologie richiedono ingenti risorse energetiche, ma l’industria si sta orientando verso soluzioni più efficienti. Realtà come DeepSeek hanno mostrato come l’AI possa ridurre l’impatto ambientale, ottimizzando l’uso delle risorse computazionali. Questo tema è cruciale per il futuro del settore, con aziende che cercano di conciliare sviluppo tecnologico e sostenibilità.

AI Festival 2025 ha offerto un’importante vetrina per le startup. La competition “AI for Future”, lanciata al CES di Las Vegas, ha visto sei finaliste sfidarsi in una pitch competition, con la startup Owlise premiata per la sua innovazione. Questo dimostra come l’AI sia un settore in forte crescita per il venture capital, con investitori alla ricerca di nuove idee per trasformare il mercato.

La formazione è stata un altro tema chiave. Con oltre 200 interventi, il festival ha sottolineato l’importanza di sviluppare competenze AI in diversi settori, dal marketing alla cybersecurity. La crescente adozione dell’AI spinge le aziende a cercare professionisti formati, capaci di gestire sia l’aspetto tecnico che quello etico.

L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per le PMI, che possono sfruttare strumenti avanzati per migliorare produttività e competitività. Tuttavia, la regolamentazione resta un fattore determinante. Il festival ha evidenziato la necessità di politiche chiare per favorire un’adozione sicura e responsabile, evitando rischi per la privacy e la sicurezza.

Dopo il successo di AI Festival, il percorso sull’AI prosegue con eventi internazionali. Il 18 marzo, il WMF porterà l’AI in Silicon Valley, favorendo il dialogo con aziende e investitori globali. Il prossimo grande appuntamento sarà il WMF - We Make Future a Bologna, dal 4 al 6 giugno, con il ritorno dell’AI Global Summit, dove verranno esplorate le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.

L’AI è ormai parte integrante del business e della società. Le aziende che sapranno adottarla strategicamente avranno un vantaggio competitivo, ma il successo dipenderà dalla capacità di regolare, formare e integrare questa tecnologia in modo sostenibile ed etico.