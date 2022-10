Dopo due anni di pandemia, le aziende stanno modificando i loro piani in modo da soddisfare le nuove modalità di lavoro, legate soprattutto allo smart working. Da una indagine condotta negli USA da Morning Consult, e commissionata da HP su 1.000 impiegati per sapere cosa mancasse loro di più dell’ufficio durante lo smart working, è risultato che per il 57% delle persone quello di cui sentivano maggiormente la mancanza era proprio la stampante. Anche questo ha spinto HP a ripensare la propria offerta di stampanti SMB dando sempre maggiore importanza alla gestione wireless della stampante da remoto e alla semplificazione della manutenzione.

HP LaserJet Tank MFP 2600s

Tra le novità presentate a Milano e che saranno immediatamente disponibili, spicca la HP LaserJet Tank MFP 2600s, che è in grado di offrire un’esperienza di stampa sostenibile e senza problemi grazie al serbatoio del toner ricaricabile che richiede solo 15 secondi per il riempimento e consente una stampa fino a 5000 pagine. In pratica si avrà un’autonomia più che doppia rispetto alla classica cartuccia. Anche il tamburo ha una durata maggiore e permette di stampare fino a 50.000 pagine prima di dover essere sostituito.

Tra le altre caratteristiche di questo modello a serbatoio, ricordiamo la possibilità di stampa fronte-retro a 22 pagine al minuto con alimentatore dei fogli (ADF) da 40 fogli, la piattaforma di sicurezza integrata HP Wolf Essential Security e l’app HP Smart App per Android e iOS che permette la gestione completa delle stampe da remoto e offre la possibilità di usare le funzioni di scansione da remoto Smart Advance.

HP LaserJet Pro 4000v

Per le aziende di dimensioni maggiori invece HP ha presentato le LaserJet Managed E800/E700, nuove multifunzione che supportano un’organizzazione ibrida e focalizzata sulla produttività, con soluzioni intelligenti in grado di velocizzare il flusso di lavoro. Oltre a raggiungere le 70 pagine al minuto di velocità di stampa in modalità fronte e retro, le nuove LaserJet permettono di evidenziare, correggere o semplicemente firmare i documenti direttamente dal pannello di controllo.Il design completamente rivisto prevede pannelli di cinque colori differenti per poterli abbinare all’arredamento dell’ufficio e configurazioni flessibili in grado di soddisfare le diverse esigenze aziendali.

HP LaserJet Managed e800

Dal punto di vista della sicurezza, le nuove LaserJet integrano la piattaforma Memory Shield con la soluzione protetta Runtime Intrusion Detection per scansire attivamente la memoria alla ricerca di anomalie e XGuard CFI di Karamba per monitorare il flusso di esecuzione del firmware della stampante e supportare il rilevamento e la prevenzione di potenziali attacchi zero-day.