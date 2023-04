Le previsioni che riguardano il giro d’affari del settore IT per il 2023 sono state ridotte per il quinto mese consecutivo dall’International Data Corporation (IDC), a causa dell’impatto dell’economia debole sugli investimenti tecnologici.

La nuova previsione mensile di IDC prevede una crescita complessiva del 4,4% quest’anno, pari a 3.250 miliardi di dollari. Questo valore è leggermente inferiore al 4,5% delle previsioni del mese precedente e rappresenta una riduzione molto più netta rispetto alla previsione di crescita del 6,0% dell’ottobre 2022.

IDC ha ridimensionato le sue aspettative per alcune categorie hardware, tra cui server, dispositivi indossabili e periferiche, a causa della riduzione degli investimenti infrastrutturali on-premise da parte degli acquirenti aziendali.

Tuttavia, le implementazioni di cloud e service provider rimangono complessivamente più resilienti. La forte domanda di servizi cloud continua a guidare la crescita nonostante le pressioni inflazionistiche, ma la spesa non cloud è destinata a diminuire.

Stephen Minton, VP del gruppo di ricerca Data & Analytics di IDC

Stephen Minton, VP del gruppo di ricerca Data & Analytics di IDC, ha commentato: “Dal quarto trimestre dello scorso anno, abbiamo visto segnali chiari e misurabili di una moderata contrazione in alcune aree della spesa IT. La spesa tecnologica rimane resiliente rispetto alle recessioni economiche storiche e ad altri tipi di spesa aziendale, ma l’aumento dei tassi di interesse sta ora influenzando la spesa in conto capitale”.

Mercato consumer in calo

L’impatto più significativo rimane concentrato nei mercati consumer, con la spesa IT consumer ora prevista in calo del 2% quest’anno. Questo sarà il secondo anno consecutivo di calo della spesa tecnologica dei consumatori, un enorme cambiamento rispetto alla crescita del 18% registrata solo nel 2021. D’altra parte, la domanda aziendale di cloud e trasformazione digitale rimane forte nonostante la situazione economica”.

Le previsioni del Worldwide Black Book, l’analisi mensile di IDC sullo stato e la crescita prevista del settore ICT mondiale in 86 aree geografiche, includono per la prima volta le divisioni tra i canali nell’aggiornamento di marzo 2023.

La spesa IT diretta dovrebbe crescere del 6,4% nel 2023, mentre la spesa indiretta attraverso i fornitori di canale aumenterà solo del 2,5% a causa della stretta creditizia che colpisce le piccole imprese e i consumatori nella loro capacità di finanziare investimenti tecnologici.

Minton ha dichiarato: “I rivenditori che traggono ancora gran parte delle loro entrate dall’infrastruttura on-premise e dai PC stanno affrontando condizioni di mercato difficili quest’anno. Nel frattempo, l’infrastruttura cloud, il software e i servizi stanno crescendo più lentamente rispetto a un anno fa, ma continuano a rappresentare una quota maggiore della spesa IT totale”.