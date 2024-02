Il mercato del cloud continua a crescere: +20% in un solo anno

Dopo un periodo di stallo, il mercato dei servizi cloud ha ricominciato a crescere: secondo l'ultima ricerca di Synergy, compagnia di market intelligence e analytics, la spesa globale per il cloud nel Q4 del 2023 ha raggiunto i 74 miliardi di dollari, un aumento di 12 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2022.

La crescita annua è stata del 20%, molto di più rispetto alla crescita degli altri quarti.

"Dato il miglioramento delle condizioni di mercato e l'enorme entusiasmo per l'IA generativa, Synergy aveva previsto un aumento del tasso di crescita del cloud per il quarto trimestre, ma la crescita effettiva è stata addirittura superiore alle aspettative" spiega la compagnia.

Pixabay

Stando al report, Amazon continua a dominare il mercato con il 31% delle quote, anche se la compagnia ha registrato un leggero calo. In crescita invece Microsoft e Google, le quali sono arrivate nel Q4 2023 a detenete rispettivamente il 24% e l'11% delle quote globali. Tra i cloud provider col maggior tasso annuo di crescita ci sono anche Huawei, China Telecom, Snowflake, MongoDB, Oracle e VMware.

La supremazia dei principali cloud provider è particolarmente pronunciata nel mondo del cloud pubblico: le prime tre compagnie detengono il 73% delle quote di mercato. Il cloud pubblico continua a crescere in tutte le regioni del mondo, ma APAC è la zona col maggior tasso di crescita, in particolare in India, Cina, Australia e Giappone. Gli Stati Uniti rimangono comunque il mercato più grande del mondo cloud.

L'intelligenza artificiale ha avuto un ruolo centrale per la crescita del mercato cloud, e Synergy ora prevede che i tassi di espansione si assesteranno già a partire da quest'anno, garantendo una crescita continua a regolare. Secondo la compagnia, il valore del mercato potrebbe arrivare presto ai 500 miliardi di dollari.