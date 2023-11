Il NAS TS-AI642 di QNAP rivoluziona la videosorveglianza

Nell'era dell'intelligenza artificiale, anche i NAS trovano il modo di sfruttare le nuove tecnologie per offrire servizi impensabili fino a pochi mesi fa. Il TS-AI642 di QNAP nasce, ovviamente, come sistema di immagazzinamento dati con caratteristiche di tutto rispetto, ma va oltre grazie all’implementazione di un chip dedicato alle operazioni di Intelligenza Artificiale.

Al suo interno, infatti, si trovano un processore octa-core ARM Cortex-A76/-A55 SoC a 64-bit, Una connessione di rete a 2.5Gbps affiancabile da altre porte fino a 10gbps grazie a un connettore PCIe Gen3, 8 giga di RAM e la possibilità di connettere fino a 6 dischi rigidi, ma è l’unità di elaborazione neurale (NPU) che lo distingue dalla massa facendolo spiccare per le sue eccezionali capacità di elaborazione e analisi di immagini basate sull'AI.

Prestazioni AI e applicazioni pratiche

La potenza del TS-AI642, con ben 6 TOPS fornite dall'NPU, si traduce in una sorveglianza video di livello superiore. Può essere usato in ambienti molto sensibili come, ad esempio, i corridoi di un aeroporto, per un riconoscimento facciale rapido e preciso, facilitando l'identificazione di individui in liste di controllo o la ricerca di persone scomparse. Questa tecnologia non solo aumenta la sicurezza ma migliora anche l'esperienza dell'utente, riducendo i tempi di attesa ai controlli. Oppure in ambienti in cui è necessario gestire il flusso delle persone, facendo scattare degli allarmi quando il sistema riconosce una figura umana in una zona dove non dovrebbe trovarsi.

Gestione intelligente delle immagini

Con QuMagie, il TS-AI642 può classificare automaticamente migliaia di foto, creando album AI per una ricerca più veloce e intelligente. In un contesto aziendale, come un'agenzia di marketing, questo strumento si rivela fondamentale per organizzare e recuperare rapidamente immagini specifiche da vasti archivi, ottimizzando così i flussi di lavoro e la produttività.

Sorveglianza in grandi aree

Il dispositivo supporta la connessione con oltre 6.000 IP camera di diverse marche, rendendolo ideale per sistemi di sorveglianza su larga scala come quelli impiegati nei centri commerciali. Qui, il TS-AI642 non solo registra e archivia i flussi video, ma fornisce anche analisi in tempo reale, come il conteggio delle persone o l'identificazione di comportamenti sospetti, contribuendo a prevenire furti o altri crimini.

Ricerca efficiente di eventi specifici

Grazie a QVR Smart Search, il TS-AI642 consente agli operatori di sicurezza di compiere rapidamente delle ricerche su centinaia di ore di video per trovare eventi specifici. Si può trattare di oggetti da riconoscere quando entrano nella scena delle persone o quando viene mostrato del testo o addirittura riconoscere una situazione di emergenza in un grande complesso industriale, dove il tempo è un fattore critico.

Il NAS può essere anche essere addestrato a sorvegliare degli oggetti, segnalandone l’eventuale sparizione in tempo reale e contribuendo a proteggere oggetti preziosi o importanti da furti e manomissioni.

Una rivoluzione nella videosorveglianza

In conclusione, il TS-AI642 di QNAP non è solo un NAS avanzato: è una piattaforma versatile che si adatta a molteplici scenari d'uso, specialmente in ambito di videosorveglianza. Con la sua combinazione di potenza di elaborazione, funzionalità AI e flessibilità, rappresenta una soluzione ideale per le organizzazioni che cercano di migliorare la sicurezza e l'efficienza attraverso la tecnologia avanzata.