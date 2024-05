Innovare i materiali con la nanotecnologia, l’italiana Nanotech mira a un’espansione globale

Le nanotecnologie rappresentano una frontiera all'avanguardia che continua a spingere i limiti del possibile nel settore tecnologico dei materiali. In questo contesto, l’italiana Nanotech rappresenta un emblematico caso di successo, reso possibile dalla passione e dalla determinazione, uniti a una solida competenza. Oggi questa azienda si posiziona come un punto di riferimento nel campo dell'ingegneria dei materiali avanzati.

Area Science Park Area Science Park è un parco scientifico e tecnologico di rilievo nazionale e internazionale, situato nel Friuli Venezia Giulia. Questo hub innovativo si dedica alla promozione dello sviluppo tecnologico e scientifico, supportando la ricerca applicata e l'imprenditorialità avanzata attraverso infrastrutture all'avanguardia e servizi specializzati. Nanotech è una delle numerose startup che hanno beneficiato della collaborazione con Area Science Park. Grazie a questo sostegno, l'azienda ha potuto accedere a risorse significative e a reti di contatti essenziali per il suo sviluppo e l'espansione nel settore delle tecnologie innovative.

Abbiamo avuto il piacere di conversare con Giuseppe Galimberti, cofondatore di Nanotech, che ha condiviso dettagli riguardo il percorso intrapreso dall'azienda e le sue aspirazioni future. Un imprenditore appassionato con una visione precisa e un approccio sistematico su un settore che può effettivamente rivoluzionare settori interi, ridefinendo le basi della produzione industriale e del design dei materiali.

Nanotech ha preso vita nel 2016, frutto dell'intuizione di Giuseppe Galimberti e del suo socio. Questa avventura imprenditoriale ha inizio con un significativo investimento iniziale da parte dei fondatori stessi, che ha permesso di reclutare un talentuoso team di ingegneri.

Questo gruppo ha poi dedicato il proprio expertise allo sviluppo di una tecnologia innovativa basata sull'uso di nanoparticelle, capace di elevare le prestazioni dei materiali convenzionali. La rapida ascesa di Nanotech dimostra la qualità della loro proposta e la bontà del progetto: in pochi anni questa azienda si è già ricavata una posizione di tutto rilievo nel settore dei materiali avanzati.

Il problema

Nanotech si propone di affrontare una sfida critica nel panorama industriale contemporaneo: l'esigenza crescente di materiali che siano allo stesso tempo più leggeri, più resistenti e più efficienti, particolarmente nei settori dell'aerospaziale e dei trasporti.

In questi ambiti, infatti, le prestazioni dei materiali sono cruciali non solo per la funzionalità ma anche per la sostenibilità ambientale. La principale difficoltà risiede nella limitazione intrinseca dei materiali convenzionali, che spesso non riescono a tenere il passo con le richieste tecniche avanzate di velocità, resistenza e leggerezza, oltre a non essere completamente allineati con gli standard ambientali sempre più stringenti.

Nanotech mira a superare questi ostacoli attraverso l'innovazione nanotecnologica, cioè usando nanoparticelle per sviluppare nuovi materiali che non solo migliorano le performance ma anche riducono l'impatto ambientale, offrendo soluzioni che possono trasformare radicalmente l'efficienza e la sostenibilità in questi settori strategici.

La soluzione

L'innovazione portata avanti da Nanotech rappresenta un salto qualitativo nel campo dei materiali compositi. Attraverso l'uso pionieristico di nanoparticelle, come il grafene e i nanotubi di carbonio, l'azienda ha sviluppato una tecnologia che consente una dispersione omogenea e duratura di queste particelle all'interno di matrici di polimeri, resine e vernici. Questo processo avanzato non solo migliora le proprietà meccaniche dei materiali, rendendoli più resistenti e leggeri, ma ottimizza anche le loro caratteristiche termiche e elettriche.

La tecnologia brevettata di Nanotech è frutto di ricerche approfondite e di un sofisticato sviluppo ingegneristico che ha permesso di integrare le nanoparticelle in modo che queste non perdano efficacia nel tempo o con l'usura. Ciò si traduce in materiali che non solo rispondono alle esigenze attuali di performance avanzate ma offrono anche una maggiore durata e affidabilità.

Il vantaggio competitivo garantito da questa innovazione tecnologica è notevole, poiché permette a Nanotech di offrire soluzioni che superano le limitazioni dei materiali tradizionali, apportando miglioramenti in termini di efficienza energetica, sicurezza e costi di manutenzione ridotti. Questi avanzamenti sono particolarmente preziosi nei settori ad alta intensità tecnologica come l'aerospaziale e l'automotive, dove le prestazioni dei materiali possono avere impatti significativi sulla sicurezza, sulle prestazioni e sull'impatto ambientale.

Tra le applicazioni di questa tecnologia ci sono gli sport motoristici; le auto da corsa, infatti, hanno bisogno di materiali ad alte prestazioni per essere competitive, e Galimberti ci ha svelato che c’è un team di F1 che ha scelto di affidarsi ai loro materiali. Nanotech ha fornito soluzioni materiali che resistono a temperature estreme e contribuiscono alla riduzione del peso delle monoposto; miglioramenti che permettono di ottimizzare le prestazioni delle auto, migliorando l'efficienza aerodinamica e riducendo il consumo di carburante, elementi cruciali per la vittoria in pista.

Nanotech sta anche facendo incursioni significative nel mercato dei veicoli elettrici, un settore in rapida espansione e di fondamentale importanza per il futuro della mobilità sostenibile. In questo contesto, la leggerezza dei materiali gioca un ruolo critico: riducendo il peso complessivo del veicolo, si può aumentare l'autonomia dell’auto, uno degli ostacoli principali alla più ampia adozione dei veicoli elettrici.

Sguardo al futuro

Attualmente, Nanotech si trova in un momento decisivo del proprio percorso di crescita. Forte del successo ottenuto nel settore della Formula 1, dove le sue soluzioni hanno già dimostrato di poter rispondere alle esigenze di prestazioni estreme, l'azienda sta ora lavorando per estendersi ad altri ambiti altamente specializzati come quello aerospaziale, ma anche il citato settore delle auto elettriche - cominciando dalla fascia luxury - è in agenda.

In vista di una presenza più marcata a livello globale, Nanotech ha in programma l'apertura di filiali in India e negli Stati Uniti. Questa espansione geografica non solo le permetterà di capitalizzare su mercati emergenti e di grande crescita, ma anche di essere più vicina ai centri decisionali di alcune delle industrie più dinamiche in termini di innovazione nei materiali.

La strategia dell'azienda include anche un significativo investimento nella certificazione e test dei suoi prodotti. Questo impegno è essenziale per garantire che le innovazioni di Nanotech soddisfino e superino gli standard internazionali di sicurezza e performance, un requisito fondamentale per l'ingresso nei settori dell'aerospazio e dell'automotive. La certificazione apre la porta a collaborazioni su larga scala con produttori industriali e offre una conferma indipendente della qualità e dell'affidabilità delle soluzioni proposte.

Guardando al futuro, le prospettive di Nanotech appaiono promettenti. L'azienda è ben posizionata per sfruttare le opportunità offerte dall'incremento della domanda di materiali avanzati in settori ad alta tecnologia. Con la continua espansione delle sue capacità produttive e innovative, Nanotech si propone come un possibile leader nella rivoluzione dei materiali avanzati, con potenziali applicazioni che vanno oltre i settori attualmente serviti, influenzando il progresso tecnologico a un livello globale.