Quando si è alla ricerca di uno dei migliori POS portatili per la propria attività commerciale, non bisogna acquistare subito quello che sembra più conveniente. Due modelli che spiccano sono l'Axerve POS Easy e il SumUP Solo Lite. Entrambi rappresentano soluzioni valide per accettare pagamenti in mobilità, ma la scelta tra i due dipende da una serie di fattori, tra cui il prezzo, il design e le funzioni offerte. In particolare, il SumUP Solo Lite si presenta come una proposta più economica, ma il suo costo inferiore potrebbe suggerire delle limitazioni in termini di prestazioni e capacità rispetto all'Axerve POS Easy, che ha un prezzo più alto ma offre caratteristiche che potrebbero giustificarne l'investimento.

Nel valutare quale tra questi due POS mobile sia il più adatto alle proprie esigenze, bisogna quindi analizzare non solo il costo iniziale, ma anche le funzioni che ciascun terminale mette a disposizione. Se il SumUP Solo Lite ha il vantaggio di essere più economico, l'Axerve POS Easy potrebbe rivelarsi più conveniente nel lungo periodo grazie a un design più robusto, una migliore esperienza utente e opzioni di pagamento più versatili. Insomma, sebbene l'acquisto di un POS portatile rappresenti un investimento importante per un'attività, il prezzo non è l'unico criterio da considerare. Fatta questa breve introduzione, esaminiamo ora ogni aspetto che vi farà fare la scelta giusta tra Axerve POS Easy o SumUP Solo Lite.

Axerve POS Easy vs SumUP Solo Lite: prezzi e commissioni

Oltre al costo iniziale di acquisto, bisogna tenere conto delle commissioni sulle transazioni, dei canoni mensili (se applicabili) e del break-even economico in relazione al volume di affari.

Axerve POS Easy ha un costo iniziale di 100€ + IVA per il terminale, che include il POS, la SIM 4G, la stampante integrata e l'assistenza di base. A questo si aggiunge un’imposta di bollo una tantum di 16€. Questo rende il terminale un investimento iniziale abbastanza importante, ma che offre tutto il necessario per cominciare a lavorare in modo autonomo e completo.

D’altro canto, SumUp Solo Lite ha un costo iniziale più basso, pari a 34€ (IVA esclusa), che lo rende una delle soluzioni più economiche sul mercato. Bisogna però considerare che non include una stampante integrata e richiede l’uso di uno smartphone o tablet per funzionare. Questo lo rende meno completo rispetto ad Axerve, ma molto conveniente per chi ha bisogno di una soluzione entry-level a basso costo.

Per Axerve POS Easy, salvo cambiamenti futuri, la commissione è del 1% su tutte le carte principali (Visa, MasterCard, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PagoBancomat), mentre per le carte Discover è prevista una commissione più alta, pari al 2%. Queste commissioni sono molto competitive rispetto ad altre soluzioni, e sono vantaggiose se si effettuano un numero elevato di transazioni. Al contrario, SumUp Solo Lite applica una commissione fissa del 1,95% su tutte le transazioni, indipendentemente dal tipo di carta utilizzata. Questo lo rende un po' meno conveniente rispetto ad Axerve, soprattutto per chi ha un volume di pagamenti elevato. Tuttavia, la commissione fissa offre la semplicità di una sola tariffa per tutte le transazioni, il che può risultare utile per chi cerca trasparenza e prevedibilità.

I canoni mensili incidono sulla scelta del POS

Un altro elemento importante da considerare è la presenza o meno di canoni mensili. Axerve POS Easy offre diverse soluzioni a riguardo, che dipendono dal volume annuo delle transazioni. Per esempio, chi effettua un volume annuo fino a 10.000€ pagherà 17€ + IVA al mese, mentre chi supera i 10.000€ annui e arriva fino a 30.000€ avrà un canone di 22€ + IVA al mese. Se si supera la soglia dei 30.000€, la commissione sulle transazioni diventa del 1% su quanto eccede il limite. Questi canoni mensili includono il supporto completo e gli aggiornamenti, ma possono risultare poco convenienti per chi ha un volume di affari inferiore.

Almeno al momento della nostra scrittura, SumUp Solo Lite non prevede un canone mensile obbligatorio. L'unica opzione a pagamento è il piano SumUp One, che offre commissioni ridotte allo 0,95% per una tariffa mensile di 19€. Questo significa che, per chi non ha bisogno di commissioni basse e preferisce evitare canoni mensili, SumUp Solo Lite può essere una scelta molto vantaggiosa. La flessibilità di non dover pagare un canone mensile fisso è uno degli aspetti che rende SumUp attraente per attività con un volume di transazioni variabile.

Per determinare quale dei due sistemi sia più conveniente, bisogna considerare il break-even in base al volume di affari. Se il volume annuo è inferiore a 3.400€, Axerve POS Easy risulta più vantaggioso grazie alla commissione più bassa (1%) rispetto alla commissione del 1,95% di SumUp Solo Lite. Per chi ha un volume di transazioni medio (tra 5.000€ e 30.000€ annui), Axerve POS Easy può essere più vantaggioso se si opta per il canone mensile, poiché permette di contenere i costi fissi e beneficiare di commissioni molto competitive. Se il volume mensile di transazioni è superiore a 2.000€, il piano SumUp One con commissioni ridotte (0,95%) potrebbe risultare altrettanto conveniente.

Per chi gestisce grandi volumi (oltre 30.000€ annui), entrambi i sistemi offrono vantaggi. Axerve richiede una personalizzazione in base al volume, mentre SumUp One offre commissioni previste a 0,95% con il canone mensile di 19€.

Cos'è il break-even?

Il break-even è il punto di pareggio, ovvero il volume di affari o di transazioni in cui un'attività non genera né un profitto né una perdita. In altre parole, rappresenta il livello di fatturato necessario per coprire tutti i costi fissi e variabili. Quando si raggiunge il break-even, i ricavi sono uguali ai costi, e quindi l'attività comincia a generare un profitto solo oltre quel punto.

Nel contesto dei POS, il break-even è utile per determinare a quale volume di transazioni il costo delle commissioni, dei canoni mensili e di altri fattori legati all'utilizzo del POS si bilancia con i ricavi generati. Se il volume di affari è superiore al break-even, l'attività inizia a guadagnare; se è inferiore, si sta ancora coprendo solo i costi, senza ottenere profitti.

Axerve POS Easy vs SumUP Solo Lite: chi vince per funzionalità?

Se esaminiamo i due POS portatili soltanto sotto l'aspetto delle funzioni, l'Axerve POS Easy vince con estrema facilità, merito alla sua maggiore completezza e indipendenza operativa. A differenza del SumUp Solo Lite, l’Axerve POS Easy è un terminale stand-alone, cioè funziona senza la necessità di essere collegato a uno smartphone o a un'app, grazie alla SIM 4G integrata. Questo significa che può essere utilizzato in qualsiasi luogo coperto da rete mobile, rendendolo ideale per attività che operano in ambienti dove l'accesso a una connessione Wi-Fi o a uno smartphone non è garantito.

Inoltre, l’Axerve POS Easy è dotato di una stampante integrata, che consente di rilasciare ricevute cartacee ai clienti. Questo modello supporta anche una gamma più ampia di metodi di pagamento, inclusi circuiti nazionali e internazionali, oltre a soluzioni contactless come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Il SumUp Solo Lite, pur essendo più economico, offre funzioni più basilari. Deve essere collegato via Bluetooth a un dispositivo mobile, dal quale viene gestita l'interfaccia utente e l'elaborazione dei pagamenti. Questo lo rende meno pratico in alcune situazioni operative, soprattutto se si desidera un sistema plug-and-play senza dipendere da altri dispositivi. Inoltre, l'assenza di una stampante integrata può rappresentare un limite per alcune tipologie di attività.

Axerve POS Easy vs SumUP Solo Lite: qual è il più sicuro?

Entrambi i terminali rispettano gli standard previsti per i pagamenti elettronici in Europa, come il PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), che impone una serie di misure obbligatorie per la protezione dei dati sensibili durante le transazioni. Il SumUp Solo Lite, tuttavia, pur essendo conforme agli standard PCI-DSS e protetto da crittografia end-to-end, dipende da un’app esterna installata su un dispositivo mobile per funzionare. Questo introduce alcuni punti critici dal punto di vista della sicurezza:

La sicurezza complessiva dipende dallo smartphone (sistema operativo aggiornato, antivirus, connessione sicura).

La connessione Bluetooth tra POS e dispositivo può essere un potenziale punto debole se non gestita correttamente.

Eventuali malware o app non sicure sul telefono potrebbero interferire con il flusso dei dati.

Axerve POS Easy è più adatto per le piccole imprese rispetto a SumUp Solo Lite? Non necessariamente. Axerve POS Easy è versatile, ma potrebbe risultare più adatto a imprese di medie dimensioni che necessitano di funzioni più avanzate, come l’integrazione con sistemi di gestione aziendale. SumUp Solo Lite è più mirato a piccole imprese e liberi professionisti, che desiderano un terminale POS facile da usare e con costi di gestione ridotti.

Che tipo di assistenza clienti offrono Axerve e SumUp? Axerve offre assistenza personalizzata, spesso dedicata a clienti business di medie e grandi dimensioni, con supporto telefonico e via email, ma anche formazione su come utilizzare al meglio la piattaforma. SumUp, pur offrendo un buon servizio di supporto online e tramite app, ha un’assistenza clienti più focalizzata sul self-service, ideale per chi ha bisogno di soluzioni rapide e semplici, senza una complessa assistenza.

Quale offre una migliore compatibilità con altri strumenti aziendali? Axerve POS Easy è molto più flessibile in termini di integrazioni con altri software, come CRM, ERP, piattaforme di e-commerce, e sistemi di gestione inventario. Questo lo rende adatto a chi ha bisogno di una gestione aziendale a 360°. SumUp Solo Lite, al contrario, ha una compatibilità limitata con il suo ecosistema di app, quindi se hai bisogno di una soluzione che si integri con altri strumenti aziendali, Axerve potrebbe essere la scelta migliore.