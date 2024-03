La digitalizzazione impone lo sviluppo di nuove skill

L'avanzata dell'IA e delle nuove tecnologie in ogni settore richiede un'evoluzione di competenze che sta mettendo a dura prova la forza lavoro: usare efficacemente i tool di intelligenza artificiale significa dover sviluppare nuove skill e migliorare quelle esistenti.

Tigran Sloyan, co-fondatore e CEO di CodeSignal, spiega che i dipendenti dovranno stare al passo con l'intelligenza artificiale e sviluppare capacità di gestione dei sistemi per garantire un uso etico.

Non si tratta solo di comprendere come usarli al meglio per rendere il proprio lavoro più efficiente, ma anche di migliorare le proprie capacità di addestramento del modello, di gestione dei dati e capire come funziona l'algoritmo sottostante. Ciò è fondamentale per supportare lo sviluppo innovativo aziendale rispettando i principi di etica e governance.

Con la modernizzazione delle infrastrutture e l'aumento dei processi digitali, l'importanza della cybersecurity e la privacy dei dati sta diventando centrale per le imprese. Le organizzazioni hanno bisogno di figure specializzate, in particolare professionisti in gradi di identificare le vulnerabilità, di implementare protocolli di sicurezza e di adattare rapidamente i processi alle nuove normative.

Pixabay

Al centro dell'evoluzione digitale delle imprese c'è anche il cloud: questa tecnologia migliora l'efficienza operativa e abilita l'elaborazione dati in tempo reale in numerosi settori. Oggi le organizzazioni sono alla ricerca di figure specializzate in architetture cloud, gestione dell'infrastruttura e nello sviluppo di applicazioni cloud ed edge.

Infine, Sloyan riporta come skill centrale anche la programmazione in Java: negli ultimi anni sempre più sviluppatori si sono specializzati in linguaggi come Python e Javascript, mentre ora viene richiesta la conoscenza di Java per sviluppare i servizi di nuova generazione, come low-code e no-code, gli strumenti per la programmazione supportata da IA e le piattaforme di continuous integration e continuous delivery.

Per rimanere al passo con l'innovazione, è importante per i professionisti IT ridurre il gap di skill e aggiornare le proprie capacità. Sviluppare e approfondire le nuove competenze guida la trasformazione digitale e migliora la propria posizione sul mercato.