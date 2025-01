L’AI in azienda è utile? Sì, se parla la tua lingua come Joule di SAP

A fine 2023, SAP ha presentato Joule, il copilota di AI generativa che rappresenta una svolta nell’ottimizzazione dei processi aziendali. Si tratta di una soluzione avanzata , progettata per automatizzare, ottimizzare e integrare attività fondamentali in tutte le aree di un’azienda, come la fatturazione, la gestione della logistica, le risorse umane e il marketing. Joule si distingue per la sua flessibilità e per la capacità di adattarsi al contesto aziendale specifico, rendendo per gli utenti l’accesso e l’interazione con i dati non solo più semplice, ma anche estremamente efficiente.

L’innovazione chiave di Joule risiede nella sua progettazione su misura per il business: non è un copilota di AI generico, ma uno strumento che comprende lo scenario in cui opera l’azienda in profondità ed è integrato nelle soluzioni SAP (ERP, CRM, HCM, ecc). Questo consente alle imprese di ridurre i tempi di implementazione,. Come dichiarato da SAP, Joule “parla la lingua del business”, il che significa che è capace di dialogare con i dati e i flussi aziendali in modo naturale, eliminando complessità operative e velocizzando i risultati.

Questo approccio innovativo mira a trasformare l’intelligenza artificiale da concetto teorico a strumento pratico utilizzabile quotidianamente. La possibilità di dialogare con Joule con un linguaggio naturale permette di abbattere le barriere tecniche, favorendo una user experience intuitiva e un’adozione rapida da parte delle organizzazioni. Joule diventa così un alleato strategico per affrontare le sfide di produttività, qualità e velocità, contribuendo al raggiungimento di obiettivi aziendali concreti e misurabili.

Jesper Schleimann: Ottimizzare i processi con l’AI

Jesper Schleimann , Chief Artificial Intelligence per SAP nell’area EMEA, sottolinea che l’adozione dell’AI per il business’AI mira a risolvere problemi aziendali più articolati semplificando i processi. “Il business è complesso, si tratta di renderlo semplice. Sappiamo generalmente cosa vogliamo, ma è difficile realizzare le cose all’interno delle nostre organizzazioni. I processi possono essere complicati”, ha affermato Schleimann.

Joule si distingue per tre benefici principali:

Produttività: “Fornisce un modo molto più semplice per svolgere le attività, è come avere il tuo assistente personale. Parla la tua lingua e sa come portare a termine le cose rapidamente.” Qualità: Grazie all’integrazione con i dati aziendali, Joule migliora la precisione e la qualità del lavoro. “Possiamo interagire con i documenti, chiedere a un processo cosa non va e risolverlo,” ha spiegato Schleimann. Velocità: L’AI accelera le attività, migliora sensibilmente il time to value, portando le imprese a livelli di prestazione mai raggiunti.

Carla Masperi: Il successo delle aziende italiane con l’AI generativa

Carla Masperi, Amministratrice Delegata di SAP Italia, ha evidenziato l’entusiasmo crescente tra le aziende italiane. “Le aziende italiane stanno apprezzando la caratteristica unica che noi portiamo, ovvero un’intelligenza artificiale che parla la lingua del business,” ha dichiarato.

Il punto di forza della nostra AI generativa l’integrazione nativa con oltre 100 scenari aziendali predefiniti, che permette alle imprese di ottenere benefici tangibili in tempi rapidi. Masperi ha condiviso esempi concreti di clienti che hanno implementato use case di AIgen in poche settimane: “Quando uno vede vantaggi concreti nell’arco di qualche settimana, l’AI diventa un valore indiscusso.”

L’obiettivo è passare da semplici prototipi a soluzioni integrate che migliorano i processi aziendali. Masperi ha sottolineato che Joule consente di “accelerare alcuni processi di business amplificando il valore,” grazie alla capacità di interazione attraverso il linguaggio naturale.

L’evoluzione dell’AI nelle imprese

Joule rappresenta un passo avanti verso un’AI applicata al business, che non solo automatizza i processi, ma li rende più intelligenti e semplici.

Guardando al futuro, Schleimann prevede che l’AI diventerà sempre più integrata nei processi aziendali e potente: “Lo scorso ottobre abbiamo annunciato nuove potenti funzionalità che completano ed estendono Joule, tra cui gli agenti collaborativi di AI dotati di competenze personalizzate per completare complesse attività interdisciplinari..” , Le innovazioni di AI di SAP creano una nuova partnership tra la persona e l’AI per trasformare l’infrastruttura del business moderno.

SAP sta integrando in Joule molteplici agenti collaborativi di AI che combineranno le loro competenze uniche nelle funzioni aziendali per realizzare in modo collaborativo flussi di lavoro articolati. Questi agenti di AI aiuteranno le organizzazioni a sbloccare la produttività abbattendo i silos e liberando il tempo delle persone che si potranno concentrare sulle aree in cui l’ingegno umano può dare il meglio di sé.

La sfida sarà quindi riuscire a sfruttare appieno queste tecnologie, adattando il lavoro alle loro capacità innovative. Il futuro delle imprese passa attraverso strumenti intelligenti e flessibili, e Joule sembra pronto a guidare questa rivoluzione.