Il mercato del lavoro in Italia è diventato un perimetro ad altissima competizione dove le dinamiche di domanda e offerta faticano a trovare un punto di equilibrio. Secondo dati diffusi da LinkedIn, il numero di candidati per ogni singola posizione aperta è aumentato di quasi il 50% rispetto alla primavera del 2022.

Probabilmente si tratta più del fatto che sono aumentate le persone e le aziende che usano Linkedin per il reclutamente; sarebbe azzardato pensare che in solo tre anni la popolazione in cerca di lavoro sia raddoppiata, ma è comunque un segnale a cui porre attenzione. Anche perché le altre piattaforme per la ricerca di lavoro stanno vivendo probabilmente la stessa dinamica.

Guardando alle aziende, resta il problema di trovare le giuste competenze, tra hard e soft skill, a cui si aggiunge ora il gran numero di candidati. Probabilmente usare l’IA per “scremarli” è una scelta obbligata più che un’opzione - anche se può portare a conseguenze spiacevoli.

Mentre i candidati faticano a distinguersi in un mare di profili simili, i recruiter ammettono una crescente difficoltà nell'individuare i talenti realmente qualificati per le posizioni aperte. Questo squilibrio alimenta un clima di incertezza che impatta direttamente sulla mobilità professionale.

In questo scenario troviamo una piccola novità, vale a dire il cosiddetto "job hugging": anche per quei ruoli che prima vedevano una grande mobilità ora assistiamo a una sorta di stagnazione: i professionisti italiani scelgono di restare letteralmente "abbracciati" al proprio impiego attuale, manifestando una cautela difensiva che rallenta il ricambio generazionale e la circolazione delle competenze. Nonostante il 43% degli intervistati dichiari di essere attivamente alla ricerca di una nuova occupazione nel 2026, circa il 74% ammette di sentirsi impreparato ad affrontare concretamente il percorso di selezione. Insomma, chi ha un lavoro tende a restarci, anche se avrebbe interesse a spostarsi.

Il 74% dei professionisti afferma di sentirsi impreparato ad affrontare la ricerca di un nuovo lavoro.

Il 63% dei recruiter dichiara di sentirsi inadeguato a gestire le aspettative delle organizzazioni nell'anno in corso, schiacciato tra budget ridotti e richieste di rapidità d'esecuzione. Oltre la metà degli addetti ai lavori (52%) conferma che nell'ultimo anno è diventato sensibilmente più difficile reperire profili dotati delle skill necessarie a sostenere la trasformazione digitale delle imprese.

Usare l’IA per assumere più in fretta e meglio

Le organizzazioni oggi devono accelerare i tempi medi di assunzione (37%) e implementare metodi più efficaci per scoprire i talenti più promettenti (38%). In questo contesto di scarsità e fretta, l'intelligenza artificiale può rivelarsi un’arma vincente: il 90% degli esperti HR in Italia prevede di aumentarne l'adozione entro la fine del 2026 per raggiungere obiettivi che i metodi tradizionali non sono più in grado di garantire.

L'integrazione di strumenti algoritmici permette ai selezionatori di individuare i cosiddetti "talenti nascosti" che sfuggono alle griglie di ricerca convenzionali. Il 54% dei recruiter che utilizza regolarmente l'IA afferma di aver trovato candidati con competenze che prima sarebbero rimaste invisibili o sottovalutate. Questo vantaggio competitivo è supportato da tecnologie come l'IA applicata alle risorse umane che ottimizzano i flussi di comunicazione e migliorano la qualità del matching.

Il 90% dei recruiter prevede di aumentare l'uso dell'IA per velocizzare i processi di assunzione.

L'automazione come leva per l'efficienza nel recruiting

Per le piccole e medie imprese (ma non solo) usare soluzioni di elevata automazione diventa quindi praticamente un obbligo, se l’obiettivo è identificare i profili più qualificati in tempi estremamente ridotti. Quasi il 60% dei recruiter che utilizza soluzioni di questo tipo trova un candidato idoneo da intervistare entro la prima settimana di attività, con un risparmio di tempo e risorse quantificabile.

Moreno Ferrario, Head of Enterprise di LinkedIn Italia, osserva come l'adozione di queste tecnologie sia ormai trasversale a tutti i settori industriali e non limitata solo alle big tech. La chiave di volta non risiede nella dimensione aziendale, ma in una cultura interna aperta all'innovazione e orientata alla valorizzazione delle persone e delle loro competenze umane reali.

L'IA ha permesso di trovare candidati con competenze nascoste nel 54% dei casi.

Il panorama delineato dalla ricerca condotta da Censuswide suggerisce che il mercato italiano sia vittima di una stasi paradossale. Da un lato, la tecnologia offre strumenti per una precisione chirurgica nella selezione; dall'altro, la paura del rischio dei lavoratori blocca la mobilità necessaria per un'economia sana. Il "job hugging" non è un atto di fedeltà aziendale, ma il sintomo di un deficit di fiducia che l'automazione dei processi può solo parzialmente mitigare, lasciando irrisolta la questione del re-skilling profondo.

Affidarsi esclusivamente agli algoritmi per risolvere la crisi del talento rischia di creare un bias di efficienza pericoloso. Sebbene l'intelligenza artificiale riduca drasticamente il rumore di fondo delle candidature non idonee, la responsabilità finale della valutazione qualitativa resta un pilastro umano insostituibile. Le organizzazioni che utilizzeranno l'automazione solo per ridurre i costi, trascurando la dimensione relazionale del recruiting, si ritroveranno con processi estremamente rapidi ma privi della visione strategica necessaria a costruire team di successo.