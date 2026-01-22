Le migliori soluzioni per gestire il personale e le paghe in Italia

L’Italia è il paese del buon cibo, della moda, della dolce vita: ma non è tutto oro quel che luccica, specialmente se vuoi avviare e gestire un’impresa. La burocrazia è un problema reale, con cui ogni imprenditore e responsabile risorse umane si scontra ogni giorno (e che culmina alla fine del mese, al momento di preparare i cedolini con cui pagare i dipendenti).

Per fortuna, nel 2025 ci sono numerose soluzioni tecnologiche che aiutano a semplificare la vita di imprenditori e responsabili HR. Scegliere il software HR giusto può fare la differenza tra un’impresa che cresce velocemente e una che ristagna, impantanata nella burocrazia.

In redazione ci siamo chiesti: “Qual è la migliore?”. Leggi tutto l’articolo per scoprirlo.

Criteri di valutazione

Per individuare la soluzione migliore abbiamo considerato:

Completezza della piattaforma (dall’assunzione di un dipendente al pagamento dei cedolini).

Integrazione tra moduli.

Automazione delle paghe.

Gestione dei pagamenti (stipendi/F24/fornitori).

Compliance (scadenze, adempimenti).

Qualità del supporto consulenziale.

La scelta della redazione: Jet HR

Che cosa offre in sintesi

Jet HR unifica in una piattaforma assunzioni e contrattualistica, presenze e turni, ferie e permessi, note spese, paghe, pagamenti di stipendi e F24, scadenzario, salute e sicurezza, gestione di collaboratori esterni e persino la logistica dei device per i dipendenti. Una delle caratteristiche più apprezzate nelle recensioni di Jet HR è che, a differenza di altri sistemi, l’azienda abbina al software un Consulente del Lavoro dedicato, in partnership con una Società Tra Professionisti, a disposizione gratuita dei clienti per tutta la consulenza ordinaria.

Perché convince più degli altri

Automazione reale, dal dato grezzo al cedolino . Timbrature, turni, ferie e spese confluiscono in automatico in busta paga; il netto è visibile in fase di elaborazione e la distribuzione ai dipendenti è automatica. Riduce controlli manuali ed errori, con avvisi automatici sulle anomalie delle presenze.

. Timbrature, turni, ferie e spese confluiscono in automatico in busta paga; il netto è visibile in fase di elaborazione e la distribuzione ai dipendenti è automatica. Riduce controlli manuali ed errori, con avvisi automatici sulle anomalie delle presenze. Pagamenti integrati. Si pagano tutti gli stipendi con un unico SEPA; il sistema gestisce F24 con promemoria e con la possibilità che Jet HR effettui il pagamento per conto dell’azienda. È un tassello operativo che molte soluzioni non coprono nativamente.

Si pagano tutti gli stipendi con un unico SEPA; il sistema gestisce F24 con promemoria e con la possibilità che Jet HR effettui il pagamento per conto dell’azienda. È un tassello operativo che molte soluzioni non coprono nativamente. Consulenti del lavoro molto senior. I consulenti del lavoro della società tra professionisti hanno decine di anni di esperienza; passano una selezione rigorosa, non solo di competenza tecnica ma anche di proattività e capacità comunicativa; ogni consulente segue un numero limitato di aziende.

I consulenti del lavoro della società tra professionisti hanno decine di anni di esperienza; passano una selezione rigorosa, non solo di competenza tecnica ma anche di proattività e capacità comunicativa; ogni consulente segue un numero limitato di aziende. Compliance operativa e scadenze sotto controllo. Scadenzario centrale collegato a HR e payroll, prenotazione di corsi sicurezza e visite mediche direttamente in piattaforma, con archiviazione automatica dei certificati.

Scadenzario centrale collegato a HR e payroll, prenotazione di corsi sicurezza e visite mediche direttamente in piattaforma, con archiviazione automatica dei certificati. Non solo dipendenti. Gestione di freelance e collaboratori con raccolta fatture, promemoria e pagamento SEPA in blocco, e report dedicati dei costi. Altri software non coprono questi casi eccezionali.

Gestione di freelance e collaboratori con raccolta fatture, promemoria e pagamento SEPA in blocco, e report dedicati dei costi. Altri software non coprono questi casi eccezionali. Le opinioni su Jet HR evidenziano soprattutto la semplicità d’uso e la riduzione drastica degli errori manuali e più in generale l’ottimizzazione della gestione HR in un processo fluido e automatizzato.

I limiti da conoscere

No multinazionali. Jet HR è costruita per il solo mercato Italiano: una multinazionale con succursali in altri paesi non potrà adottare Jet HR per tutte le aziende, ma solo per la succursale Italiana. In questo caso, consigliamo un’opzione più internazionale.

Jet HR è costruita per il solo mercato Italiano: una multinazionale con succursali in altri paesi non potrà adottare Jet HR per tutte le aziende, ma solo per la succursale Italiana. In questo caso, consigliamo un’opzione più internazionale. No recruiting. Jet HR non si occupa della parte di selezione del personale: le sue funzionalità partono dall’assunzione in poi.

Jet HR non si occupa della parte di selezione del personale: le sue funzionalità partono dall’assunzione in poi. Copertura limitata dei CCNL. Jet HR copre un numero limitato di CCNL (i principali), quindi potrebbe non essere un'opzione per tutte le aziende.

Per chi è ideale

Per tutte le PMI e le scale-up che vogliono semplificare davvero l’amministrazione del personale e chiudere il cerchio fino al pagamento, liberando tempo per attività che fanno crescere l’azienda. Parlando con i loro clienti, le recensioni di Jet HR sono entusiaste: è davvero lo strumento anti-burocrazia che mancava in Italia.

L’alternativa: INAZ

Che cosa offre in sintesi

INAZ propone una suite ampia e matura che copre tutto il necessario per gestire il personale. L’erogazione può avvenire in licenza, SaaS o outsourcing, con massima flessibilità di integrazione.

Perché convince

Ampiezza della soluzione. Dal payroll alle presenze, dai turni all’e‑learning e alla sicurezza, fino al whistleblowing: la copertura funzionale è tra le più estese nel mercato domestico.

Dal payroll alle presenze, dai turni all’e‑learning e alla sicurezza, fino al whistleblowing: la copertura funzionale è tra le più estese nel mercato domestico. Opzioni di adozione. Possibilità di scegliere licenza, SaaS o outsourcing, utile per chi ha vincoli infrastrutturali o modelli ibridi.

Modularità estesa . INAZ offre la possibilità di acquistare anche solo un modulo, per coprire un’esigenza specifica.

. INAZ offre la possibilità di acquistare anche solo un modulo, per coprire un’esigenza specifica. Esperienza pluridecennale . INAZ è presente sul mercato da più di 75 anni: è l’azienda che ha inventato il cedolino.

. INAZ è presente sul mercato da più di 75 anni: è l’azienda che ha inventato il cedolino. Copertura di mercato. INAZ copre quasi tutti i CCNL del mercato italiano, offrendo per esempio la flessibilità ad aziende di aprire succursali specializzate senza dover ricorrere a nuovi provider payroll

I limiti da conoscere

Interfaccia e usabilità. Rispetto ad altre soluzioni sul mercato, l’interfaccia per molte soluzioni di INAZ risulta meno intuitiva e moderna.

Rispetto ad altre soluzioni sul mercato, l’interfaccia per molte soluzioni di INAZ risulta meno intuitiva e moderna. Necessita di una certa manualità. INAZ offre strumenti potenti, ma che richiedono anche di acquisire una certa praticità. Più che una bacchetta magica che rimuove burocrazia è uno strumento che aiuta l’azienda, ma che richiede comunque di essere imparato. Mancano molte di quelle automazioni che rendono l’esperienza di Jet HR “wow”.

INAZ offre strumenti potenti, ma che richiedono anche di acquisire una certa praticità. Più che una bacchetta magica che rimuove burocrazia è uno strumento che aiuta l’azienda, ma che richiede comunque di essere imparato. Mancano molte di quelle automazioni che rendono l’esperienza di Jet HR “wow”. Verticalità dei singoli moduli. Nonostante la possibilità di acquistare separatamente i moduli sia apprezzabile, non è raro che i moduli singoli presentino limitazioni risolvibili solo dall’acquisto di altri moduli, facendo schizzare in alto il prezzo. Se non si è sicuri dello specifico bisogno aziendale, è meglio cercare una soluzione più integrata per non avere sorprese.

Per chi è ideale

Per tutte quelle aziende che non hanno bisogno di automatizzare l’intera gestione del personale e delle paghe, ma che vogliono acquistare una soluzione per supportarli in un problema specifico.

Jet HR, recensioni

“Ho iniziato a collaborare con Jet HR e posso dire che è un’esperienza molto positiva per chi cerca innovazione e dinamismo. Con un approccio unico, Jet HR è all'avanguardia nel settore della consulenza del lavoro. Ho avuto l'opportunità di vedere da vicino la loro capacità di anticipare le esigenze dei clienti e di offrire soluzioni scalabili e sostenibili. La cultura aziendale è altrettanto stimolante, con un team giovane collaborativo che incoraggia lo sviluppo professionale. Raccomando vivamente Jet HR a chiunque voglia crescere in un ambiente innovativo e orientato al futuro.” “Il team di JetHR è ultra competente, rapido e organizzato. A volte sono talmente avanti che mi stupiscono con le soluzioni già a disposizione, per portare avanti le assunzioni. Fortissimi” “L'esperienza con Jet HR è stata davvero positiva sin dal primo accesso. L'interfaccia utente è chiara, moderna e soprattutto intuitiva, il che rende la navigazione e l’utilizzo dei servizi davvero semplici anche per chi non è esperto. Uno dei punti di forza più evidenti è il servizio clienti: risposte rapide, cortesia e disponibilità nel risolvere qualsiasi dubbio. Inoltre, la trasparenza nelle informazioni offerte e la possibilità di personalizzare alcuni servizi secondo le proprie esigenze sono elementi che rendono la piattaforma affidabile e professionale. Un servizio che consiglio vivamente!”

INAZ, recensioni

Online abbiamo reperito diverse recensioni di clienti di INAZ. Le recensioni sono per lo più positive, con le lamentele più frequenti che menzionano design ed esperienza utente migliorabili.

L’azienda non possiede un profilo ufficiale su Trustpilot, fonte delle recensioni di Jet HR.

Conclusione

Sulla base delle fonti analizzate,dei criteri utilizzati e delle recensioni, Jet HR è oggi la scelta consigliata per PMI grazie alla integrazione di software HR & payroll e alla collaborazione con la società tra professionisti per offrire il supporto di consulenti del lavoro esperti ai propri clienti, i pagamenti semplici, l’applicazione automatica di agevolazioni contributive e la semplicità del software completano il quadro. Le sue automazioni riducono tempi, errori e riconciliazioni tra reparti HR, Amministrazione e Finance.

INAZ rappresenta una valida alternativa per organizzazioni che privilegiano modularità estesa, copertura completa dei CCNL italiani e la solidità di un’azienda storica italiana, specialmente se supportati da personale esperto all’interno del dipartimento delle risorse umane.

Fonti

