Le nuove funzionalità di Microsoft Dynamics 365 e Power Platform

Sono oltre 400 le nuove funzionalità e le applicazioni che Microsoft ha introdotto su Dynamics 365 e Power Platform. Troppe? Forse, ma l’obiettivo è di aiutare le organizzazioni a prendere decisioni più informate, ottimizzare i processi e migliorare la customer experience.

Alcuni esempi sono particolarmente significativi, come Dynamics 365 Product Insights, una piattaforma che raccoglie informazioni da vari dispositivi connessi, tracciandone le prestazioni e le interazioni con i clienti, così da permettere alle organizzazioni di costruire relazioni più significative e migliorare il coinvolgimento degli utenti.

Ma come non citare Customer Insights, insieme di soluzioni per ottenere insight utili a creare esperienze personalizzate anche in ambienti B2B complessi, così da mappare gli elementi chiave e monitorare le relazioni tra gli account e i loro contatti.

Anche Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service si è arricchito di nuove funzionalità, per creare e testare più facilmente agenti virtuali in grado di conversare in modo naturale e personalizzato con i clienti. E Dynamics 365 Fraud Protection che aiuta a contrastare le frodi relative ai pagamenti sui siti di e-commerce, aumentando i tassi di accettazione delle transazioni legittime dei clienti.

Come anticipato, Power Platform, soluzione che si integra con ERP e CRM cloud, arriva a creare un insieme di piattaforme utili sia all’operatività giornaliera che alla strategia di business sul lungo periodo.

Ed è in occasione di Ignite 2019, che sono state annunciate nuove funzioni come: la robotic process automation UI flows introdotta in Power Automate (precedentemente noto come Microsoft Flow), Power Virtual Agents, per sviluppare con una estrema semplicità bot efficaci, usando un’interfaccia grafica che non richiede scrittura di codice.

Durante il Dynamics 365 Day, Microsoft ha diffuso i dati del primo trimestre dell’anno fiscale 2020, mostrando un aumento dei ricavi pari ad una crescita del 41% rispetto allo stesso trimestre del 2019. Ed è del 14% la quota dei ricavi derivanti dalle soluzioni Dynamics e dai servizi cloud, nel periodo di riferimento.