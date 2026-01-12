AI killed the Instagram star

Partiamo da Nadella e dal suo “Looking ahead to 2026”. Il tono è quasi da allenatore: niente fuochi d’artificio, più respiro lungo. Dice che stiamo uscendo dalla fase della scoperta, quella in cui l’Intelligenza Artificiale ti lascia a bocca aperta con una demo, e stiamo entrando nella fase della diffusione, quella in cui bisogna distinguere tra “spettacolo” e “sostanza”. Non ci basta più che una cosa sia possibile, deve diventare utile, stabile, capace di portare risultati misurabili nel mondo reale. E qui mette sul tavolo un’idea che ci sembra centrale: oggi la capacità dei modelli corre più veloce della nostra capacità di usarli bene. Lui la chiama “model overhang”, come se avessimo un motore potentissimo ma ancora pochi strumenti per guidarlo davvero senza sbandare.

E allora propone tre “aggiustamenti” di rotta. Il primo è quasi filosofico, ma è anche molto pratico: smettiamola di parlare di AI come sostituto delle persone. Dobbiamo pensarla come un’impalcatura, un supporto che amplifica il potenziale umano. L’AI non è il nuovo collega che prende il tuo posto, è la leva che può renderti più capace, se la usi con cognizione. Insomma l’invito è semplice “Non abbandonarla, adotta un’AI”.

Il secondo passaggio è quello che molti stanno già vivendo senza chiamarlo così: non basta più “il modello”, serve il sistema. Nadella dice che il 2026 sarà l’anno in cui si passerà “dai modelli ai sistemi”: impalcature più ricche, più controlli, memoria, permessi, strumenti collegati, e un modo più sicuro di far fare cose all’Intelligenza Artificiale nel mondo reale.

Il terzo punto è quello che esce dall’ufficio e va in strada: la tecnologia non ottiene automaticamente il “permesso” della società. Se vuoi che l’AI si diffonda davvero, devi scegliere dove metterla, con quali limiti, con quali priorità e dimostrare impatto reale per persone e pianeta. È un invito a smettere di correre solo dietro alla potenza e iniziare a correre dietro al senso.