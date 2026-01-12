Gennaio ha sempre quel sapore da “pagina bianca”: si rimettono in ordine le idee, si riprendono i discorsi lasciati in sospeso, e soprattutto si prova a capire che tipo di anno sarà. Sarà l’anno in cui l’AI, da novità che sorprende, diventerà una presenza costante che cambia le abitudini? Due riflessioni di fine anno, una di Satya Nadella (CEO di Microsoft) e una di Adam Mosseri (CEO di Instagram), sembrano raccontare una stessa storia da due punti opposti: da un lato il lavoro, i prodotti, l’impatto reale; dall’altro i social, l’immaginario, la fiducia. In mezzo, come sempre, ci siamo noi: che proviamo a rendervi semplice questo mondo che si complica di giorno in giorno e che non vede l’ora di affidarsi completamente e ciecamente ad un’AI per riuscire a fare “il meno possibile” e godersi la vita!
AI killed the Instagram star
Partiamo da Nadella e dal suo “Looking ahead to 2026”. Il tono è quasi da allenatore: niente fuochi d’artificio, più respiro lungo. Dice che stiamo uscendo dalla fase della scoperta, quella in cui l’Intelligenza Artificiale ti lascia a bocca aperta con una demo, e stiamo entrando nella fase della diffusione, quella in cui bisogna distinguere tra “spettacolo” e “sostanza”. Non ci basta più che una cosa sia possibile, deve diventare utile, stabile, capace di portare risultati misurabili nel mondo reale. E qui mette sul tavolo un’idea che ci sembra centrale: oggi la capacità dei modelli corre più veloce della nostra capacità di usarli bene. Lui la chiama “model overhang”, come se avessimo un motore potentissimo ma ancora pochi strumenti per guidarlo davvero senza sbandare.
E allora propone tre “aggiustamenti” di rotta. Il primo è quasi filosofico, ma è anche molto pratico: smettiamola di parlare di AI come sostituto delle persone. Dobbiamo pensarla come un’impalcatura, un supporto che amplifica il potenziale umano. L’AI non è il nuovo collega che prende il tuo posto, è la leva che può renderti più capace, se la usi con cognizione. Insomma l’invito è semplice “Non abbandonarla, adotta un’AI”.
Il secondo passaggio è quello che molti stanno già vivendo senza chiamarlo così: non basta più “il modello”, serve il sistema. Nadella dice che il 2026 sarà l’anno in cui si passerà “dai modelli ai sistemi”: impalcature più ricche, più controlli, memoria, permessi, strumenti collegati, e un modo più sicuro di far fare cose all’Intelligenza Artificiale nel mondo reale.
Il terzo punto è quello che esce dall’ufficio e va in strada: la tecnologia non ottiene automaticamente il “permesso” della società. Se vuoi che l’AI si diffonda davvero, devi scegliere dove metterla, con quali limiti, con quali priorità e dimostrare impatto reale per persone e pianeta. È un invito a smettere di correre solo dietro alla potenza e iniziare a correre dietro al senso.
Il paradosso di Instagram e la fiducia
Se Nadella parla di “sostanza”, Mosseri parla di fiducia. Nel suo saggio di fine anno, rimbalzato ovunque in questi giorni, dice una cosa brutale: l’AI ha “ucciso” l’estetica curata che ha reso Instagram: Instagram.
Perché? Perché se immagini e video possono essere generati in pochi secondi e sembrano credibili, la perfezione non è più una prova di realtà. Anzi: diventa sospetta. Una foto troppo bella, troppo pulita, troppo costruita, non ti convince più e ti fa pensare che sia stata creata con AI. E allora succede un ribaltamento quasi poetico, in un mondo dove tutto può sembrare vero, la prova più immediata di autenticità diventa molto spesso l’imperfezione. La foto mossa. La luce sbagliata. Il video senza trucco. La scena “non rifinita” che, proprio perché non sembra creata ad hoc, ti appare umana.
Mosseri collega questa svolta anche al modo in cui comunicano i più giovani: meno feed pubblico, più storie, più chat di gruppo, più contenuti che vivono in spazi piccoli e “tra amici”. Non perché siano nostalgici, ma perché lì, almeno per ora, la fiducia regge meglio.
Meta acquisisce Manus AI
I social sembrano proprio i veri protagonisti di questo inizio anno. Nel suo annuncio ufficiale, Manus AI racconta che entra a far parte della squadra Meta e la presenta non come una semplice “operazione societaria”, ma come la conferma di una traiettoria: il futuro non è solo generare contenuti, è far fare lavoro all’Intelligenza Artificiale.
Manus parla di “general-purpose AI agent”: un assistente capace di fare ricerca, automazione e compiti complessi. Quindi non solo scrivere e creare, ma eseguire. Meta punta agli agenti. Punta a quel livello dell’AI in cui il valore non è “quanto è bravo il modello”, ma quanto è affidabile il sistema nel trasformare intenzioni in risultati. Un agente “da esecuzione” è perfetto per la vita quotidiana di creator e piccole imprese: non ti promette meraviglie, ma ti riduce il carico di lavoro. Con Manus, Meta sta dicendo che il prossimo social non sarà solo un posto dove guardi cose, ma un posto dove l’AI lavora per te.
Provaci ancora Elon!
Anno nuovo, vita nuova? No, Elon Musk non ha proprio intenzione di cambiarla. Francia e Malesia stanno indagando su Grok, il chatbot di xAI integrato su X, per la generazione di deepfake sessualizzati che coinvolgono donne e minori.
L’account di Grok pubblica delle “scuse” in prima persona per l’episodio del 28 dicembre 2025... Peccato che poco dopo arrivi il colpo di scena: un altro post in cui Grok sostiene che quelle “scuse” erano semplicemente un testo generato perché un utente gli aveva chiesto di scriverne una “ipoteticamente”.
Mentre noi proviamo a capire se stiamo leggendo un comunicato o un esercizio di stile, la vicenda diventa ancora più surreale perché Musk alimenta il trend come se fosse un meme, arrivando anche a condividere una foto generata da Grok in cui viene ritratto lui stesso in bikini.
Sipario e Conclusioni
“Adotta un’Intelligenza Artificiale” non è solo il titolo della newsletter, è anche il nostro augurio per questo 2026. Adottarla nel senso giusto, però. Non come scorciatoia per spegnere il cervello, ma come una presenza utile che ti alleggerisce senza toglierti il volante.
Perché il tema vero, in fondo, è uno solo: fiducia. Fiducia nel fatto che ciò che vediamo è reale. Fiducia nel fatto che ciò che usiamo è governato. Nel 2026 l’AI diventerà sempre più “normale”: e proprio per questo la differenza la farà il modo in cui la integriamo dentro i nostri sistemi e piattaforme, ma soprattutto nella nostra quotidianità.
