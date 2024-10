Cybersecurity Week: Incogni protegge i tuoi dati con uno sconto del 58%

Con la Cybersecurity Week, Incogni offre un'opportunità da non perdere per chi desidera tutelare i propri dati personali dalle insidie del web. Dal 21 ottobre, sarà possibile attivare un abbonamento annuale con uno sconto del 58% utilizzando il codice promozionale "CYBERDEAL". Questa iniziativa è stata ideata per fornire la massima protezione della vostra privacy a un costo competitivo. Un evento dedicato alla sicurezza informatica che rappresenta un momento ideale per prendersi cura della propria identità digitale e affrontare con maggiore tranquillità la rimozione delle informazioni dai database dei broker di dati.

NB: ricordatevi di applicare il coupon "CYBERDEAL" per ottenere lo sconto del 58% al momento del pagamento.

Incogni: cos'è e come funziona?

Incogni è una piattaforma che si occupa di semplificare la gestione della privacy, ideale per chi desidera proteggere le proprie informazioni sensibili da una diffusione non autorizzata. Attraverso un abbonamento mensile o annuale, il servizio monitora e invia richieste di cancellazione dei dati personali ai broker di dati, i quali sono spesso coinvolti nella vendita e nella condivisione di tali informazioni con terze parti.

Uno dei principali benefici di Incogni è la sua abilità nel rendere più semplice un processo che, se gestito manualmente, richiederebbe un notevole impegno di tempo e competenze specifiche. Con questo servizio, non dovrete più preoccuparvi di inviare richieste individuali a ciascun broker: Incogni gestisce l'intero processo, assicurandosi che i vostri dati non vengano reinseriti nei database dopo la loro rimozione.

Chi dovrebbe considerare un abbonamento a Incogni?

L'iniziativa della Cybersecurity Week di Incogni si rivela vantaggiosa per chiunque sia allarmato dalla crescente vulnerabilità dei propri dati personali nel cyberspazio. Infatti, informazioni come numeri di telefono, indirizzi di residenza e preferenze d'acquisto sono spesso raccolte dai broker di dati e poi rivendute a aziende o sfruttate per strategie di marketing invasive. Questa esposizione accresce il rischio di subire attacchi di phishing, furti d’identità e altre forme di frodi digitali. Con l’assistenza di Incogni, potrete liberarvi di queste ansie: il servizio si occupa di inviare costantemente richieste di rimozione ai broker, limitando così la possibilità che le vostre informazioni cadano nelle mani sbagliate. Inoltre, riceverete aggiornamenti regolari sul progresso delle richieste, permettendovi di mantenere il controllo sulla situazione e garantendo la protezione della vostra identità online.

In occasione di questa promozione, avrete l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento annuale a un prezzo molto vantaggioso, con uno sconto del 58% rispetto al costo normale utilizzando il coupon "CYBERDEAL". Si tratta di una buona occasione per chi desidera investire nella propria sicurezza senza affrontare spese eccessive. Se considerate la vostra privacy online come una priorità, questa proposta è tra le migliori per iniziare a tutelare i vostri dati in modo efficiente e senza difficoltà. Approfittando della Cybersecurity Week, non solo avrete accesso a un servizio di elevata qualità, ma potrete anche farlo a un costo ridotto, rendendo più semplice il controllo delle vostre informazioni personali.

Non perdete questa chance: l'offerta sarà attiva solo per un tempo limitato. Andate sul sito ufficiale di Incogni, registratevi e iniziate immediatamente a tutelare la vostra identità digitale. Approfittando di questa promozione esclusiva, avrete la possibilità di mettere al sicuro i vostri dati, diminuendo il rischio di violazioni e assicurandovi una serenità che oggi è fondamentale.

