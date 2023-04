In un incontro con la stampa italiana, Massimo Turchetto, amministratore delegato e fondatore di SGBox ha illustrato i risultati del 2022 e ha anticipato la strategia per il 2023.

SGBox è un’azienda specializzata da oltre dieci anni in soluzioni per la cybersecurity, nota soprattutto per la sua piattaforma proprietaria di sicurezza informatica SIEM (Security Information and Event Management), che include in una singola dashboard tutte le informazioni acquisite dai log, dalle scansioni di vulnerabilità e dallo stato degli endpoint.

Nel corso del 2022 SGBox ha implementato con successo il suo modulo SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), un orchestratore sviluppato internamente e perfettamente integrato nella SIEM dell’azienda. L’azienda gestisce oltre 1000 clienti in Italia e all’estero attraverso system integrator e partner di servizio, imprese cioè che acquistano la soluzione e la installano presso i propri sistemi per poi erogare il servizio ai clienti.

Fatturato in crescita

SGBox lavora con oltre 100 partner e ha chiuso il 2022 con un fatturato in crescita di circa il 30% rispetto al precedente esercizio grazie principalmente all’espansione verso i mercati medio orientali che hanno visto un raddoppio del fatturato. I primi dati del 2023 indicano che questa crescita proseguirà anche nel 2023.

Massimo Turchetto

SGBox sta avendo successo soprattutto come fornitore di servizi in grado di potenziare la security posture aziendale. Tra questi, il servizio SOC (Security Operations Center) as-a-service è destinato a monitorare in modo continuativo la postura di sicurezza aziendale, intercettando tempestivamente vulnerabilità e minacce.

Mentre il Managed SIEM prevede la raccolta, la centralizzazione e la correlazione degli eventi di sicurezza attraverso il full outsourcing in cloud della piattaforma SGBox e dei relativi servizi di gestione con un unico costo predefinito.

Una delle caratteristiche vincenti di SGBox è il modello di licensing, che a differenza di altri competitor non è basato sul volume dei dati analizzati ma esclusivamente sul numero di data source e quindi ha un costo perfettamente predicibile da parte dei clienti.