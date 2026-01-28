Micron ha dato il via a uno dei progetti industriali più ambiziosi nel settore della memoria NAND: un nuovo impianto di produzione a Singapore che richiederà oltre un decennio per essere completato e assorbirà investimenti per circa 24 miliardi di dollari. Si tratta di un'espansione monumentale che raddoppierà la capacità produttiva del colosso americano nel paese asiatico, consolidando Singapore come snodo strategico nella catena di fornitura globale dei semiconduttori.

Il nuovo Fab 10B sorgerà nel North Coast Wafer Fab Park, affiancando gli stabilimenti esistenti Fab 10A e Fab 10X che attualmente occupano circa 500.000 piedi quadrati di camera bianca ciascuno. Una volta completato, il Fab 10B offrirà fino a 700.000 piedi quadrati di spazio produttivo in cleanroom, una superficie che da sola supera quella dei due impianti precedenti messi insieme. Questa espansione permetterà a Micron di più che raddoppiare la propria capacità produttiva di memorie 3D NAND nel paese, rafforzando la posizione di Singapore come hub manifatturiero di primo piano nel panorama globale dei semiconduttori.

La produzione dei primi wafer è prevista per la seconda metà del 2028, una tempistica che riflette la complessità tecnica e logistica di un progetto di questa portata. Manish Bhatia, vicepresidente esecutivo delle operazioni globali di Micron, ha sottolineato come l'investimento rappresenti "un impegno a lungo termine verso Singapore come hub importante nella nostra rete manifatturiera globale, migliorando la resilienza della catena di fornitura e promuovendo un ecosistema dinamico per l'innovazione". La dichiarazione evidenzia una strategia di diversificazione geografica sempre più cruciale dopo le tensioni geopolitiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni nel settore dei semiconduttori.

L'investimento di 24 miliardi di dollari si inserisce in un contesto di forte espansione degli investimenti nel settore della memoria. Mentre competitor come Samsung e SK hynix stanno anch'essi potenziando le proprie capacità produttive, Micron punta su Singapore per beneficiare di un ambiente favorevole agli investimenti, infrastrutture consolidate e una forza lavoro qualificata. La scelta di concentrare risorse così ingenti in un'unica location rafforza il ruolo del paese come alternativa strategica agli impianti in Corea del Sud, Giappone e nella stessa Cina, dove le restrizioni all'esportazione tecnologica stanno ridisegnando gli equilibri produttivi.

Il completamento graduale del Fab 10B nell'arco di oltre dieci anni permetterà a Micron di adattare le tecnologie produttive alle generazioni future di memorie 3D NAND, che verosimilmente raggiungeranno densità superiori ai 300 layer nei prossimi anni. Questa flessibilità progettuale è fondamentale in un settore dove i cicli tecnologici si misurano in pochi anni e dove l'obsolescenza delle architetture di memoria richiede continui aggiornamenti degli impianti. L'espansione a Singapore consolida inoltre la presenza di Micron nel Sud-Est asiatico, regione sempre più centrale nelle strategie delle aziende tecnologiche occidentali che cercano di ridurre la dipendenza da singole aree geografiche.