Microsoft annuncia Copilot for Finance dedicato ai servizi finanziari

Microsoft ha annunciato l'anteprima pubblica di Copilot for Finance, la nuova estensione "role-based" di Copilot che mira a supportare il lavoro quotidiano dei team finance. Il nuovo assistente si aggiunge a Copilot for Sales e Copilot for Service, pensati per automatizzare i flussi di lavoro, fornire insight e condividere suggerimenti grazie all'IA.

Copilot for Finance è pensato per i team finanziari, i quali ricoprono un ruolo fondamentale nelle decisioni strategiche aziendali. L'80% di questi professionisti afferma di dover affrontare la sfida di svolgere un lavoro più strategico al di fuori delle mansioni operative richieste dal proprio ruolo, e il 62% dichiara di essere ostacolato da attività di routine che rallentano le attività di valore.

Il nuovo Copilot di Microsoft aiuta team di finanza a snellire i task che hanno in carico, sollevandoli dai compiti più ripetitivi. Grazie all'automazione delle attività e ad approfondimenti intelligenti nel flusso di lavoro, i professionisti finanziari hanno tempo a disposizione e dedicarlo ad attività di alto valore.

Pexels

Copilot for Finance include anche Copilot per Microsoft 365, il quale integra Excel, Outlook e altre applicazioni di produttività arricchite con insight specifici, informazioni e dati per i professionisti di settore. Il nuovo assistente alle fonti di dati finanziari esistenti, compresi i sistemi ERP tradizionali, come Microsoft Dynamics 365 e SAP, e Microsoft Graph.

Copilot for Finance aiuta gli analisti finanziari a condurre rapidamente l'analisi delle varianze in Excel utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale per esaminare i set di dati alla ricerca di anomalie e valori non corrispondenti. Questa analisi aiuta l’amministrazione finanziaria a fornire informazioni strategiche ai leader aziendali sul raggiungimento degli obiettivi pianificati.

Il copilota è anche in grado di effettuare confronti automatici della struttura dei dati ed effettuare la risoluzione guidata dei problemi per garantire l'accuratezza dei record finanziari. Il tool fornisce inoltre un riepilogo completo dei dettagli dei conti dei clienti in Outlook per accelerare il processo di riscossione.

Infine, Copitlot for Finance permette ai clienti di trasformare i dati grezzi in Excel in visualizzazioni e report pronti per la presentazione e condivisibli in Outlook e Teams.

I Copilot "role-based" permettono ai team di sfruttare gli insight per passare facilmente all'azione, fornendo tutti i dati rilevanti e specifici per i loro ruoli. Gli assistenti di IA di Microsoft superano i silos di informazioni e applicazioni per fornire suggerimenti e indicazioni utili a raggiungere gli obiettivi di business.