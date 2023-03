Microsoft porta la potenza dell’intelligenza artificiale anche nel mondo dello sviluppo software: la compagnia ha annunciato l’integrazione di Copilot in Power Apps, la piattaforma dati e di sviluppo low-code per creare applicazioni di livello professionale.

Freepik

Se prima il software era in grado di generare applicazioni a partire da immagini e suggerire modifiche all’interfaccia e ai flussi, con l’introduzione di Copilot gli utenti di Power Apps potranno sviluppare programmi semplicemente utilizzando il linguaggio naturale: è sufficiente un input testuale che descriva lo scopo dell’applicazione per avere un software funzionante in poco tempo.

L’utente può poi decidere di apportare alcune modifiche, sia manualmente sia tramite la chat integrata con Copilot: gli sviluppatori possono conversare con l’IA per sistemare imprecisioni, aggiungere componenti aggiuntivi o chiedere consigli per migliorare l’applicazione.

Copilot non si limita solo a sviluppare applicazioni, ma supporta gli utenti anche nel processo di analisi dei dati. L’IA conversativa di Microsoft è in grado di analizzare i dati e fornire insight preziosi; gli utenti possono interagire coi dati e formulare richieste in linguaggio naturale per migliorare l’analisi e ottenere il massimo valore dalle informazioni. Gli utenti potrebbero ad esempio valutare l’andamento delle campagne di marketing, individuando quelle con maggiore successo, o monitorare i trend di acquisto dei consumatori.

Pixabay

Microsoft ha inoltre annunciato l’integrazione nativa dei Power Virtual Agents, supportati da Copilot, in Power Apps. Gli utenti della piattaforma potranno integrare facilmente i chatbot Virtual Agents nelle loro applicazioni, sempre con la possibilità di utilizzare il linguaggio naturale per definirne il comportamento e l’ampiezza di visibilità sui dati.

La compagnia sta investendo sul mondo del low-code unito all’intelligenza artificiale per semplificare e velocizzare i processi di sviluppo, sollevando gli sviluppatori dalle attività più ripetitive e garantendo maggiore autonomia agli utenti business. Al momento le feature sono disponibili in preview limitata soltanto negli Stati Uniti.