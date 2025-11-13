Avatar di Ospite API Mage #212 0
0
ma davvero c'è gente che dice di essere in ufficio e invece è da un'altra parte? io boh
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite API Guard #938 0
0
Facciamo così allora, se si ragiona per obiettivi, visto che sembra che basti raggiungere questi per considerarsi buoni lavoratori "in smart": tu lavori in smart e mi fido di te se raggiungi gli obiettivi e non ti controllo = lavora fino all'obiettivo della giornata poi fai quel che ti pare. Io in ufficio se raggiungo l'obiettivo della giornata e sono veloce a farlo posso andare a casa pagato anche per il resto della giornata? Se si va per obiettivi e fiducia allora bisognerebbe fare così ambo le parti, non che tu fai smart, raggiungi l'obiettivo della giornata e fai quel che vuoi, mentre io che sono in ufficio mi tocca star qua anche a obiettivo raggiunto...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Gordian 39
0
ma se il computer resta in ufficio sarà sempre connesso. Mi sembra la solita vaccata americana che si basa sull'assenza totale di malizia/furbizia dei suoi cittadini...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.