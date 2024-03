N-able amplia il Technology Alliance Program con nuove partnership

N-able, fornitore di soluzioni di sicurezza per gli MSP, ha annunciato nuove partnership con fornitori ampliando il Technology Alliance Program (TAP), un ecosistema che aiuta le aziende di software, hardware e servizi a sviluppare e integrare i propri prodotti con le soluzioni N-able.

TAP mira a favorire l'innovazione a fornire integrazioni più solide, sicure e differenziate agli MSP di tutto il mondo. Il programma riunisce leader di settore per sviluppare e integrare le relative soluzioni col portafoglio di prodotti N-able, permettendo ai fornitori di servizi di avvalersi di una community solida per offrire ai propri clienti la massima flessibilità ed efficienza.

Le nuove collaborazioni includono SaaS alerts, integrazione di N-central che consente agli MSP di rilevare eventuali minacce alla sicurezza e automatizzare l'applicazione di rimedi. La piattaforma fornisce monitoraggio in tempo reale e unificato delle applicazioni SaaS fondamentali per l'attività al fine di evitare il furto di dati.

Pixabay

Per quanto riguarda le nuove integrazioni di N-central e N-sight, la compagnia ha annunciato Actifile, una piattaforma che consente agli MSP di avere a disposizione sicurezza dei dati e gestione dei rischi. La soluzione spiega il valore economico degli attuali rischi per i dati insieme all’approccio esistente per la sicurezza dei dati degli MSP e garantisce protezione da potenziali perdite finanziarie.

In arrivo anche Enclave, una soluzione che collega in tutta sicurezza le persone e le risorse giuste senza hardware, infrastrutture o costi anticipati. Con questa integrazione i partner di N-able possono mettere a disposizione dei clienti un'alternativa alle tradizionali VPN per avere tutte le potenzialità dell’accesso di precisione.

Infine, Auvik SaaS Management offre un software di rete basato su cloud per favorire l’efficienza e le capacità del team IT, proteggendo al contempo le imprese dai rischi legati alla rete.

"Riteniamo che il nostro ecosistema aperto sia un fattore di differenziazione molto valido per gli MSP poiché fornisce una combinazione di collaborazione, enablement e innovazione, garantendo insieme flessibilità e valore per fornitori e MSP di tutto il mondo" ha spiegato David Weeks, VP of Partner Experience di N-able.

"Essendo parte del programma TAP di N-able, i fornitori possono supportare e interagire in modo strategico con l’ecosistema globale degli MSP, circa 25.000 MSP che si affidano a N-able in qualità di partner. Siamo orgogliosi dell’evoluzione del nostro programma TAP, degli investimenti e delle integrazioni continue pensate per la nostra community di partner e MSP".

I fornitori interessati a far parte di TAP possono fare domanda direttamente dal sito di N-able tramite form dedicato.