Panasonic annuncia il tablet EMS per i servizi di emergenza

In occasione di Forum Sanità, previsto a Roma il 23 e 24 ottobre, Panasonic presenterà EMS, una soluzione studiata per supportare squadre di soccorso e servizi di emergenza in ambienti difficili.

Panasonic

La proposta si basa sul tablet fully rugged TOUGHBOOK G2 con Windows 11 Pro e processore Intel Secured Core. Il dispositivo permette ai primi soccorritori di comunicare e condividere i dati con altri team sanitari e sistemi di registrazione in maniera efficace, senza violare la privacy dei pazienti.

Il tablet offre una gamma di soluzioni docking per fissare in modo sicuro il tablet a una varietà di veicoli durante gli spostamenti, anche ad alta velocità, garantendo ai soccorritori un uso facile e sicuro per la navigazione, la comunicazione o l'assistenza medica.

EMS vanta massima portabilità e robustezza anche in zone difficili grazie a una maniglia rigida, peso ridotto, resistenza all'aqua e alla polvere IP65 e fino a 12 ore di durata della batteria.

Grazie alle funzionalità LAN 5G standalone e wireless, i soccorritori possono usare una connessione veloce, sicura e affidabile per accedere in tempo reale ai dati medici dei pazienti e condividere a loro volta i rapporti su incidenti e cure, ricevendo supporto immediato dal personale ospedaliero.

Il tablet è progettato inoltre per resistere a spray e salviette disinfettati in modo da poter essere igienizzato dopo ogni chiamata. Il touchscreen è compatibile con i guanti in modo che gli operatori possano usarlo senza interrompere le procedure critiche. Infine, l'unità sigillata senza bocchette di ventilazione impedisce ulteriori dispersioni di particelle sospese nell'aria.