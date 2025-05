POS mobile con stampante: quali sono i modelli migliori?

Per un’attività commerciale che desidera essere in regola con le normative attuali, il POS portatile rappresenta oggi uno strumento essenziale. In base alle esigenze, alcuni esercenti possono trovare sufficiente un modello base e compatto, mentre altri potrebbero preferire un POS mobile dotato di stampante integrata, più pratico per la gestione delle ricevute.

Nella nostra guida principale abbiamo analizzato i migliori POS portatili in generale. In questo approfondimento, invece, ci concentreremo esclusivamente sui modelli con stampante integrata, per aiutarvi a individuare subito quello più adatto alla vostra attività. Prima però di passare ai consigli per l’acquisto, vediamo insieme quali sono le principali differenze tra i POS con stampante integrata e i modelli tradizionali.

Qual è la caratteristica principale del POS mobile con stampante?

La caratteristica principale di questa tipologia di POS è la possibilità di emettere ricevute cartacee in tempo reale, direttamente al momento della transazione, senza dover collegare periferiche aggiuntive. Questo dettaglio li fa distinguere dai modelli più semplici o solo digitali, che permettono di inviare le ricevute solo via email o SMS.

Questa funzione della stampa è importante per alcune tipologie di attività commerciali, come tassisti o tecnici che operano a domicilio, per le quali la stampa immediata della ricevuta rappresenta non solo una comodità, ma anche un requisito professionale e fiscale. E a proposito di requisiti, in un altro approfondimento trovate tutte le informazioni relative alla legge di obbligo POS. Chiusa questa breve parentesi, in molti contesti, il cliente si aspetta (o ha diritto) a ricevere una ricevuta cartacea subito dopo il pagamento, soprattutto quando si tratta di servizi o vendite occasionali.

Inoltre, avere la stampante integrata rende il POS un terminale completamente autonomo e autosufficiente. Non necessita di smartphone o tablet collegati, né di accessori esterni per svolgere tutte le operazioni, dalla lettura della carta alla stampa dello scontrino. Questo si traduce in maggiore praticità, velocità e affidabilità sul campo. Un POS mobile con stampante è spesso dotato anche di connessione 4G o Wi-Fi, un'autonomia superiore alla media e un sistema operativo Android o proprietario, per una gestione semplice e intuitiva anche per chi non ha particolari competenze tecniche.

I vantaggi di un POS mobile con stampante

Emissione immediata di ricevute cartacee : consente di consegnare al cliente lo scontrino subito dopo la transazione, senza dover inviare email o SMS, rispondendo così a esigenze fiscali e a una prassi ancora molto richiesta.

: consente di consegnare al cliente lo scontrino subito dopo la transazione, senza dover inviare email o SMS, rispondendo così a esigenze fiscali e a una prassi ancora molto richiesta. Maggiore autonomia operativa : essendo terminali all-in-one, non necessitano di smartphone, tablet o stampanti esterne. Questo riduce i tempi di configurazione, i rischi di incompatibilità e i problemi tecnici.

: essendo terminali all-in-one, non necessitano di smartphone, tablet o stampanti esterne. Questo riduce i tempi di configurazione, i rischi di incompatibilità e i problemi tecnici. Professionalità e conformità normativa : in molte attività (come taxi, mercatini) la stampa dello scontrino è una prassi che ispira fiducia nel cliente ed è spesso richiesta per legge.

: in molte attività (come taxi, mercatini) la stampa dello scontrino è una prassi che ispira fiducia nel cliente ed è spesso richiesta per legge. Facilità d’uso: dotati spesso di interfacce touch e sistemi Android, questi POS sono facili da usare, anche per chi non ha esperienza con dispositivi simili. Molti permettono anche di gestire report, archivio ricevute e anagrafica clienti direttamente dal terminale.

I POS mobile con stampante hanno commissioni più alte?

No, in linea di massima le commissioni sulle transazioni (cioè la percentuale applicata sull’importo pagato con carta) non variano in base al fatto che il POS sia dotato o meno di stampante integrata, ma dipendono principalmente dalla scheda tariffaria del fornitore. In alcuni casi, lo stesso POS con stampante viene offerto sia nella versione In alcuni casi, lo stesso POS con stampante viene offerto sia nella versione con canone mensile e commissioni ridotte, sia in quella a canone zero ma con commissioni per transazione leggermente superiori.

Un POS mobile deve avere per forza la stampante integrata?

No, un POS mobile non deve per forza avere la stampante integrata. La presenza della stampante dipende dalle esigenze specifiche dell'attività commerciale. Alcuni esercenti, infatti, possono optare per un modello base che non include la stampante, scegliendo di inviare le ricevute via email o SMS, soprattutto in contesti dove la stampa immediata non è necessaria o non è obbligatoria. Al contrario, per attività che richiedono la stampa immediata di scontrini, come i tassisti o i tecnici che operano a domicilio, un POS mobile con stampante integrata è senza dubbio una soluzione più pratica e conforme alle normative.

Senza internet, il POS stampa la ricevuta?

La funzione di stampa è completamente autonoma e non richiede internet, mentre la fase di acquisizione del pagamento sì. Senza connessione attiva non si può validare la carta e dunque completare né la transazione né la relativa stampa dello scontrino. Per comprendere bene a 360° questo e altri aspetti di questi terminali di pagamento, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su come funziona un POS mobile.

I migliori POS mobile con stampante integrata

Axerve POS Easy

Il POS Easy di Axerve è una soluzione pensata per chi cerca praticità e flessibilità nella gestione dei pagamenti elettronici. Basato sul modello PAX A920 Pro con sistema operativo Android, questo terminale portatile combina prestazioni e facilità d’uso in un design leggero e compatto, dal peso inferiore ai 400 grammi. Viene proposto in due formule pensate per adattarsi a diverse esigenze commerciali: una prevede un costo fisso mensile, l’altra funziona a commissione per ogni transazione. Nella versione a canone, il costo parte da 17€ + IVA al mese per chi incassa fino a 10.000€ l’anno e sale a 22€ + IVA al mese per volumi fino a 30.000€. L’alternativa a commissione, invece, non comporta costi mensili ma una trattenuta dell’1% su ogni pagamento ricevuto, oltre a un contributo iniziale di 100€ per l’acquisto del terminale. In entrambi i casi è previsto un bollo una tantum di 16€ all’attivazione. Tra le caratteristiche più apprezzate ci sono la connettività garantita da SIM 4G (inclusa) e Wi-Fi, la stampante per ricevute integrata e l’interfaccia Android che facilita l’utilizzo quotidiano. Non mancano l’accredito su qualunque conto corrente e un servizio di assistenza tecnica attivo tutti i giorni della settimana, senza obblighi di durata contrattuale.

Vedi su Axerve

Nexi SmartPOS

Nexi SmartPOS è un terminale di pagamento all-in-one pensato per semplificare le operazioni nei punti vendita. Uno dei suoi punti di forza è la stampante termica integrata, veloce e silenziosa, che consente di emettere scontrini e ricevute in modo immediato direttamente dal terminale, senza bisogno di hardware esterno. Grazie al design compatto, la stampante è perfettamente integrata nel corpo del POS, rendendo il terminale pratico da usare anche in mobilità, ideale per chi cerca efficienza e professionalità nel servizio al cliente.

Vedi su Nexi

SumUP Solo e stampante

Compatto, elegante e pronto all’uso, SumUp Solo con stampante è il POS portatile ideale per professionisti e piccole attività che vogliono gestire i pagamenti in modo semplice ed efficiente. Grazie alla stampante termica integrata potete emettere fino a 800 ricevute con una sola ricarica, senza inchiostro né complicazioni, mentre la base multifunzione ricarica contemporaneamente dispositivo e stampante con rapidità. Accetta tutti i principali metodi di pagamento, da Chip & Pin e contactless a Apple Pay e Google Pay, offrendo un’esperienza di acquisto fluida e moderna. Oltre a incassare, consente di gestire le mance, emettere rimborsi e consultare lo storico delle transazioni direttamente dal display touch. Sempre connesso tramite Wi-Fi o dati mobili illimitati gratuiti, il dispositivo riceve aggiornamenti automatici e permette di lavorare in totale autonomia.

Vedi su SumUP

POS Android o POS con sistema proprietario? I POS Android offrono maggiore flessibilità grazie alla possibilità di installare app gestionali, integrare CRM o software per la fatturazione. I modelli con sistema proprietario sono spesso più stabili, ma meno personalizzabili.

Che differenza c’è tra stampante termica integrata e stampante esterna collegata via Bluetooth? La stampante integrata è più comoda e garantisce un’esperienza compatta e professionale, ideale per consegne a domicilio o mercatini. Le stampanti esterne offrono più flessibilità ma ingombrano di più e hanno più punti di possibile malfunzionamento (connessione, batteria separata, ecc.).

È possibile usare questi POS anche all’estero o in viaggio? Sì, molti POS mobili supportano SIM 4G internazionali o Wi-Fi e funzionano anche in roaming. Tuttavia, va verificato il supporto multi-valuta e se l’acquirente può ricevere scontrini nella lingua locale o via email. È utile per fiere internazionali o attività turistiche.