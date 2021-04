s-mart, nasce ZeroUno il network degli specialisti del dato

s-mart, distributore italiano di soluzioni software per la sicurezza informatica, ha lanciato ZeroUno, la nuova rete tutta italiana di specialisti del dato, già chiamata ZeroDati.

Il network mette a disposizione del mercato competenze in materia di recupero, ripristino, decriptazione, protezione, sicurezza e molto altro. I servizi promossi sono quattro e prendono in esame la gestione del dato a 360 gradi.

A partire dalla cancellazione certificata dei dati, un obbligo esplicito del GDPR al momento della dismissione dei dispositivi o della sostituzione dell’unità di memoria, oltre ad essere un’attività essenziale per evitare che dati e documenti strategici possano essere visti da occhi indiscreti.

Fino al recupero dei dati, servizio di ripristino di dati cancellati da server, NAS, computer, notebook e molti altri dispositivi, con l’aggiunta del servizio di decrittazione anti-ransomware. Poi l’acquisizione dati per analisi forensi, indirizzata a studi legali, agenzie investigative, aziende e privati che devono cristallizzare i dati rendendoli prove attendibili prima che diventino inutilizzabili.

Infine, la copia al sicuro dei dati: l’obbligo di ripristino tempestivo sancito dal GDPR, che rappresenta, in ogni caso, il primo passo che l’azienda deve compiere per mettere in sicurezza i propri dati contro le minacce esterne e interne.

Ad oggi, ZeroUno conta più di 90 partner, ma è sempre alla ricerca di adesioni da parte di realtà IT con una filosofia lavorativa basata sulla cura del cliente e disposte a sviluppare nuovi business. In particolare, ai rivenditori che vogliono entrare a far parte della rete è dedicato un Partner Program che offre numerosi vantaggi, sia dal punto di vista tecnico che commerciale.

Uno fra tutti è l’aspetto formativo. Per diventare ‘ZeroUno Point’, ovvero uno dei punti di riferimento nell’erogazione di servizi all’utente finale, il network garantisce un percorso gratuito e certificato di apprendimento altamente qualificato grazie al supporto di importanti player nel settore ICT e consulenze sulle normative legate alla gestione del dato.