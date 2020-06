Sicurezza gestita: un team di esperti a una frazione del costo

SOPHOS MTR (Managed Threat Response) è un servizio completamente gestito da SOPHOS che mette a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 un team altamente qualificato ed esperto capace di identificare, rilevare e rispondere alle minacce che colpiscono i sistemi IT aziendali.

Grazie all’unione delle competenze e delle analisi messe in atto da un Team di esperti, supportate da tecnologie avanzate di Machine Learning, SOPHOS MTR consente di:

Intercettare e confermare proattivamente la presenza di potenziali minacce e incidenti

Utilizzare tutte le informazioni disponibili per determinare il raggio di azione e la gravità delle minacce

Avviare azioni volte a fermare, contenere e neutralizzare le minacce in remoto

Offrire consigli pratici per risolvere alla radice il problema degli incidenti ricorrenti.

Scegliere di agire in tempo per evitare che un attacco informatico provochi danni anche irreparabili, è uno degli aspetti più difficili da gestire per un Responsabile IT, così come decidere dove investire le poche risorse a disposizione per offrire un sistema di sicurezza ottimale. SOPHOS MTR – Managed Threat Response, concilia entrambi gli obiettivi. Vuoi scoprire come?

Registrati e partecipa al webinar che si terrà il 9 giugno 2020 alle ore 15:00.