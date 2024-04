La space economy offre un'opportunità da 1.800 miliardi di dollari

Il valore della space economy continua a crescere e rappresenta un'opportunità unica per l'economia globale. Secondo l'ultimo report di McKinsey & Company, "Space: The $1.8 trillion opportunity for global economic growth", l'industria aerospaziale e le attività a essa legate raggiungeranno i 1.800 miliardi di dollari entro il 2035.

Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 630 miliardi del 2023, con un aumento annuo del 9%. Il report evidenzia che il boom non riguarda solo le applicazioni backbone, come i satelliti, i lanciatori, i servizi o il GPS, ma anche le applicazioni definite "reach", ovvero quelle per le quali la tecnologia spaziale aiuta le aziende a generare ricavi.

L'intera industria aerospaziale è in una fase di crescita senza precedenti, con sviluppi innovativi che emergono di settimana in settimana. Nel 2023 le applicazioni backbone rappresentavano 330 miliardi di dollari, poco più del 50% dell'economia spaziale globale, mentre le applicazioni reach arrivavano a 300 miliardi; ora il tasso di crescita annuale previsto per il prossimo decennio supera in modo significativo il tasso di crescita del PIL globale nello stesso periodo.

Pexels

Tra i principali fattori di crescita della space economy c'è la richiesta di una maggiore connettività tramite i satelliti, l'aumento della domanda di servizi di posizionamento e navigazione sui device mobili e l'incremento della richiesta di analisi alimentate da IA.

Le ultime innovazioni non stanno solo offrendo maggiori benefici ad aziende di ogni settore, ma potrebbero anche contribuire a risolvere alcune delle principali sfide globali, come l'allerta per le catastrofi, il monitoraggio del clima e il miglioramento della risposta umanitaria.

Dall'indagine emerge anche che i fornitori non tradizionali, come le app di ride-hailing, riusciranno a guadagnarsi una quota importante dell'economia spaziale, e che lo spazio diventerà sempre più un mezzo per connettere persone e beni.

Secondo il report saranno cinque settori in particolare - supply chain e trasporti; prodotti alimentari e bevande; difesa finanziata dallo Stato; retail, beni di consumo e lifestyle; comunicazione digitale - a generare il maggior incremento di ricavi nella space economy entro il 2035, pari al 60%.

L'economia spaziale sta passando dall'essere una nicchia a un'economia diffusa capace di creare valore per più industrie e soluzioni.

I driver di crescita della space economy

I driver che guidano la crescita dell'economia aerospaziale cominciano dai minori costi relativi alle operazioni di lancio: il numero di satelliti che vengono lanciati ogni anno è cresciuto a un tasso annuo cumulativo superiore al 50% dal 2019 al 2023, mentre i costi relativi ai lanci sono diminuiti di 10 volte negli ultimi 20 anni.

Parte del merito è anche della continua innovazione in campo commerciale che rende possibile ottenere risultati migliori nello spazio con satelliti sempre più piccoli. Al momento l'osservazione della Terra dallo spazio consente di indentificare oggetti con una risoluzione di 15 centimetri; inoltre, le immagini sono disponibili a un prezzo più accessibile.

Negli ultimi anni si è anche registrata una notevole diversificazione degli investimenti e delle applicazioni, con gli investimenti privati che hanno raggiunto i massimi storici di oltre 70 miliardi di dollari nel 2021 e nel 2022. Nel frattempo, anche le attività e le applicazioni abilitate dallo spazio stanno diventando sempre più diversificate.

Infine, è anche grazie alla maggiore consapevolezza culturale e all'entusiasmo condiviso da leader governativi e imprenditoriali che gli sviluppi in campo spaziale stanno aumentando a un tasso sempre più veloce.

Pexels

Lo spazio sta cambiando rapidamente il mondo come lo conosciamo e, per mantenersi competitivi sul mercato, i player tradizionali e i nuovi operatori di tutti i settori devono prepararsi a coglierne tutti i vantaggi economici, sociali e geopolitici.

"Tra 10 anni, i consumatori potrebbero ancora non sapere che è la tecnologia spaziale a permettere loro di conversare con il loro orologio intelligente mentre sono in escursione in montagna, a fornire alcuni farmaci di alto livello per salvare vite umane e ad attivare l'allarme che hanno ricevuto per un evento meteorologico estremo incombente. Ma i leader della maggior parte dei settori lo faranno" conclude il report.

Per sfruttare al massimo le nuove tecnologie e trarne tutto il potenziale, i player devono collaborare per standardizzare i processi, rendere l'industria più accessibile per individuare nuovi casi d'uso e contribuire a diffondere consapevolezza tra industrie e regioni.