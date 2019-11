SMAU 2019: un veloce riassunto

SMAU è una manifestazione che è cambiata molto negli anni: è passata dal bailamme principalmente consumer degli anni ’90 all’attuale edizione solo business e itinerante. Le edizioni annuali di SMAU, infatti, sono diverse e disseminate per tutta Europa. Si va dalle italianissime Palermo, Padova, Bologna, Taranto, Ancona, Milano e Napoli fino alle date a Berlino e […]

SMAU è una manifestazione che è cambiata molto negli anni: è passata dal bailamme principalmente consumer degli anni ’90 all’attuale edizione solo business e itinerante. Le edizioni annuali di SMAU, infatti, sono diverse e disseminate per tutta Europa. Si va dalle italianissime Palermo, Padova, Bologna, Taranto, Ancona, Milano e Napoli fino alle date a Berlino e Londra.

Quella che ci coinvolge più da vicino è quella del capoluogo lombardo, dove abbiamo uno stand dove accogliamo alcune aziende e professionisti del settore per fare due chiacchiere, per poi raccoglierle nel nostro canale Youtube nella playlist dedicata all’evento.

Qui si possono trovare diversi video che elencheremo di seguito per comodità.

Iniziamo con una chiacchierata con Antonino Caffo, nella quale cerchiamo di rispondere alla tradizionale domanda “com’è stato SMAU Milano quest’anno”?

Continuiamo, poi con Intel! Il grande produttore di microprocessori sta attraversando una trasformazione importante di cui parliamo spesso nel nostro canale dedicato all’hardware. Se però volete sentire direttamente dalle parole di Andrea Toigo cosa sta succedendo, potete seguire l’intervista che gli abbiamo fatto nella prima giornata della fiera.

Un altro colosso presente a SMAU 2019 era ZTE, che ha presentato diverse soluzioni futuristiche. Una delle più interessanti era quella dedicata alle black box delle automobili e ne abbiamo approfittato per fare due chiacchiere con il loro CTO sullo stato attuale della comunicazione tra automobili e resto del mondo.

Uno dei temi caldi della manifestazione era quello dei chatbot. Meno popolari che in passato, sono ormai ovunque. Alcuni sono disponibili anche gratuitamente, con la possibilità di innestarsi in seguito nel resto del sistema di messaggistica e customer care aziendale. Ne abbiamo parlato con 3CX.

Non è mancata anche una chiacchierata con chi, giustamente, cerca di ricordarci che nonostante alcune tecnologie siano meno “blasonate” di altre, ci sono ambiti in cui rendono decisamente meglio di tutte le altre. Per questo abbiamo parlato di DECT con Snom Technology.

Il tema della digitalizzazione del business è sempre attualissimo, così come sono attualissime le difficoltà di piccole e medie imprese nel incorporare processi digitali nei loro flussi di lavoro. iProd è una piattaforma interessante, molto semplice da usare e gratuita per piccole produzioni dedicato al mondo del manifatturiero italiano.

E per riprendere il tema delle tecnologie sottovalutate, abbiamo anche chiesto a Eaton qualche delucidazione sulle loro PDU (Power Distribution Unit) e sulla loro produzione in generale nel settore del power management, scoprendo che se usiamo i prodotti giusti risparmiamo molti soldi e non rischiamo danni alle macchine.

Infine, abbiamo fatto due chiacchiere con chi ha creato e gestisce la piattaforma di fatturazione elettronica FatturaPro per capire come vanno le cose, se ci sono disservizi e come le aziende se la stanno cavando con quello che da un obbligo è diventato un primo passo per la digitalizzazione del business.