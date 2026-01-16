L'Unione Europea sta attraversando una fase di profonda trasformazione nel suo approccio alla tecnologia digitale, segnando un cambio di paradigma che va ben oltre la semplice regolamentazione. Dopo anni di predominio normativo, Bruxelles ha finalmente riconosciuto che cloud computing, semiconduttori, intelligenza artificiale e infrastrutture di rete non sono semplici mercati da disciplinare, ma asset strategici da proteggere e sviluppare.

Questo riorientamento, emerso dalle recenti conclusioni del Consiglio europeo che parlano esplicitamente di "transizione digitale sovrana", arriva in un momento critico: stretta tra l'imperialismo tecnologico statunitense e le ambizioni di supremazia della Cina, l'Europa si trova a dover scegliere se investire nella propria autonomia digitale o accettare una dipendenza permanente dalle superpotenze tech.

Un'approfondita analisi dell'Institut Montaigne, firmata da François Chimits, Jeanne Lebaudy e Luna Vauchelle, delinea i contorni di questa strategia nascente, costruita su tre pilastri fondamentali. Il primo è l'autonomia normativa, incarnata da regolamenti come il Digital Markets Act (DMA), il Digital Services Act (DSA), il GDPR e il Cybersecurity Act.

Questi strumenti legislativi, a lungo considerati meri vincoli burocratici, vengono ora riposizionati come "l'atto fondante" della capacità europea di resistere alle pressioni esterne, come dimostrato dalle dichiarazioni del Segretario al Commercio USA Howard Lutnick, che ha subordinato la riduzione dei dazi sull'acciaio europeo all'adeguamento del DMA e del DSA.

Il secondo pilastro si concentra sulla protezione delle infrastrutture critiche e sulla riduzione delle dipendenze tecnologiche. Servizi cloud, reti di telecomunicazione, chip e sistemi di AI vengono finalmente classificati come input essenziali per la sicurezza economica europea.

La revisione del Chips Act prevista per il 2026 rappresenta un test cruciale di questa nuova filosofia, che punta a rafforzare la capacità produttiva europea nel settore dei semiconduttori, riducendo la dipendenza dalle forniture asiatiche e dalla tecnologia statunitense. Ma è il terzo pilastro a segnare la rottura più radicale con il passato: il sostegno attivo allo sviluppo di campioni tecnologici europei, attraverso preferenze industriali, politiche di competitività e semplificazione normativa.

Il vertice franco-tedesco sulla sovranità digitale del 18 novembre ha rappresentato un momento spartiacque. Per la prima volta, Berlino ha abbandonato le tradizionali resistenze ideologiche alla sovranità digitale, convergendo con Parigi sulla necessità di proteggere i dati europei da normative extraterritoriali come il CLOUD Act americano.

Le agenzie di cybersecurity francese e tedesca hanno concordato standard comuni per la sicurezza del cloud, mentre SAP e Mistral AI hanno annunciato offerte congiunte destinate alle pubbliche amministrazioni di entrambi i Paesi, un primo esempio concreto di cooperazione industriale tech su scala continentale. La proposta di un "28° regime" normativo per le imprese innovative, la moratoria su alcuni obblighi dell'AI Act e la revisione delle linee guida GDPR contenuta nell'omnibus digitale della Commissione completano questo quadro di semplificazione.

Se il destino dell'Europa nel XX secolo è stato plasmato dal suo controllo sull'acciaio e sugli idrocarburi, il XXI secolo sarà determinato dal suo controllo su dati e algoritmi

Questo cambiamento strategico nasce da un contesto geopolitico sempre più ostile. Il vertice di Busan di ottobre ha mostrato con brutalità la realtà del "G2" tecnologico: Donald Trump e Xi Jinping hanno negoziato una tregua commerciale sui controlli alle esportazioni senza alcun europeo al tavolo, mentre Washington distribuisce l'accesso alle sue innovazioni tecnologiche più avanzate in base alle concessioni ottenute dagli alleati.

Nel frattempo, le barriere commerciali statunitensi continuano a reindirizzare i surplus industriali cinesi verso il mercato europeo, esponendo l'industria continentale a una doppia minaccia: la predazione competitiva cinese da un lato, il ricatto tecnologico americano dall'altro.

Il caso del cloud computing esemplifica questa vulnerabilità. Anche quando gestito in data center europei, un servizio cloud basato su tecnologia statunitense rimane esposto alle decisioni di Washington, conferendo agli USA una capacità concreta di mobilitare l'infrastruttura digitale europea per i propri interessi geopolitici.

Tuttavia, gli Stati membri dell'UE non hanno ancora raggiunto un consenso sulla soglia di dipendenza accettabile, con conseguenze paralizzanti per la politica industriale. Il dossier della certificazione cloud europea (EUCS) è rimasto bloccato per mesi a causa delle divisioni tra un gruppo di Paesi guidati dalla Francia, favorevole a criteri rigorosi di sovranità che escluderebbero di fatto gli hyperscaler americani, e un blocco liberale composto da Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Irlanda, determinato a mantenere l'accesso ai servizi cloud statunitensi.

I prossimi mesi metteranno alla prova la credibilità dell'Europa sul campo. Le indagini avviate nell'ambito del DMA e del DSA contro attori statunitensi e cinesi rappresentano un banco di prova politico oltre che tecnico. La multa da 120 milioni di euro inflitta a X (di proprietà di Elon Musk) per violazione degli obblighi di trasparenza del DSA ha già provocato la reazione del Segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha denunciato "un attacco a tutte le piattaforme tecnologiche americane". Questi casi dimostrano che l'autonomia normativa europea non è più un principio astratto, ma una linea rossa che l'amministrazione Trump è determinata a far arretrare.

L'agenda legislativa europea si sta riempiendo di progetti cruciali per consolidare questa transizione. La revisione del Cybersecurity Act dovrà specificare i requisiti di sicurezza per le infrastrutture cloud critiche, mentre il futuro regolamento CAIDA (Cloud and AI Development Act) punta a rafforzare le capacità industriali europee nel computing avanzato.

Il Digital Networks Act mira a modernizzare le normative sulle telecomunicazioni per sostenere gli investimenti in fibra ottica e 5G, mentre sono allo studio una strategia quantistica, un possibile secondo Chips Act e un pacchetto di strumenti per la resilienza delle catene di fornitura digitali. Il problema non è la carenza di proposte legislative, ma la mancanza di consenso politico su come implementarle.

Il calendario stesso rivela l'inadeguatezza dell'approccio europeo: una proposta legislativa nel 2026 e l'implementazione nel 2028 arriverebbero quando i modelli di AI raddoppiano la capacità computazionale ogni sei mesi, rendendo obsoleti gli interventi normativi prima ancora che entrino in vigore. Questa lentezza procedurale si scontra con la velocità del cambiamento tecnologico, dove le startup cinesi sviluppano modelli di linguaggio competitivi con investimenti frazionari rispetto agli americani, e dove le applicazioni di AI generativa ridefiniscono interi settori in pochi trimestri.

Il nodo centrale rimane il costo della sovranità digitale. Come sottolineano gli autori dell'analisi, rinunciare a soluzioni tecnologiche non europee comporterà inizialmente costi più elevati, minore efficienza e maggiore complessità. Ma la domanda cruciale è se questo prezzo sia accettabile per garantire autonomia strategica a lungo termine.

L'Institut Montaigne sostiene che, se l'Europa è disposta a investire miliardi nella difesa militare per ridurre la dipendenza dagli USA, la coerenza strategica impone un approccio analogo al dominio digitale. La spesa per infrastrutture cloud sovrane, chip europei e modelli di AI indigeni non dovrebbe essere vista come protezionismo, ma come investimento nella libertà di scelta indipendente.

Il parallelo storico è illuminante: se nel XX secolo il controllo sull'acciaio, gli idrocarburi e l'energia nucleare ha determinato il destino geopolitico dell'Europa, nel XXI secolo saranno dati e algoritmi a definire la capacità del continente di preservare la propria autonomia decisionale. Gli esempi recenti nei semiconduttori e nei minerali critici dimostrano che delegare completamente settori strategici a potenze rivali non è né economicamente conveniente né politicamente sostenibile nel lungo periodo. La questione non è se l'Europa debba sostenere il costo della sovranità digitale, ma se possa permettersi di non farlo, accettando un destino tecnologico imposto da Washington o Pechino.