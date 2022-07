Spindox lancia AI Confidential, il primo radiodramma di genere tech-noir sui temi dell’artificial intelligence. Strutturato in quattro episodi della durata media di quindici minuti ciascuno, AI Condifential racconta le vicissitudini di due investigatori privati, un umano (Jack Spade) e un’AI (Arti) nella città di Spincity, un’avveniristica megalopoli in cui la criminalità è stata debellata dai sistemi di sicurezza elettronici.

In questo contesto, l’arrivo di una seducente femme fatale e la misteriosa scomparsa di un carico di microchip innescano una serie di eventi dall’epilogo imprevedibile. Tutti gli epidosi del podcast sono disponibili su Spreaker e Spotify.

AI Confidential si inserisce nel già fitto palinsesto della Spindox Radio che ospita podcast di intrattenimento come Mai Dire Calcio (due stagioni) e Ubliquo, e format di cultura aziendale come Voci dal Management.

Con questo format Spindox vuole portare all’estremo il concetto di corporate radio, sfruttando tutte le potenzialità del mezzo radiofonico che sta riscoprendo in questi ultimi anni una nuova golden age. L’obiettivo di AI Confidential è duplice.

Foto di Sora Shimazaki da Pexels

Da un lato attirare un pubblico eterogeneo che attraverso la narrazione fictional può familiarizzare con concetti tipici dell’artificial intelligence come digital twin, image recognition e demad sensing, dall’altro far conoscere la realtà di Spindox attraverso le avventure di Jack e Arti che si avvarranno dell’aiuto dei brand del gruppo per risolvere le loro indagini: da aHead Research a Spindox Labs, da Ublique a Dogix passando per Oplium.

«AI Confidential si inserisce nella strategia di comunicazione transmediale che Spindox ha intrapreso ormai da qualche anno. Vogliamo andare oltre la mera comunicazione promozione, per offrire veri e propri prodotti culturali di cui godere a prescindere dal business» ha dichiarato Paolo Costa, Chief Marketing and Communications Officer di Spindox.

«Tra questi si inseriscono il videogioco Boxis, il magazine OverData, il romanzo di prossima uscita In-Door, finanche il Bilancio di Sostenibilità 2021, che abbiamo costruito come un vero e proprio percorso interattivo con una sua narrazione interna».

«AI Confidential, a prescindere dalla sua vocazione di awarness, è un prodotto in cui crediamo moltissimo, sia per la scrittura sia per la produzione. Riteniamo che possa rappresentare un esempio virtuoso per chi vuole utilizzare il mezzo radiofonico in modo efficace e creativo».