Stormshield – vendor europeo di sicurezza informatica – ha svelato la disponibilità della sua nuova soluzione Stormshield Network VPN Client Exclusive. Questo nuovo prodotto, basato sulla soluzione VPN Enterprise di TheGreenBow, mira ad aumentare il livello di sicurezza della comunicazione VPN e a semplificarne la gestione.

Secondo l’azienda, una delle caratteristiche più importanti di Stormshield Network VPN Client Exclusive è l’instaurazione automatica di un tunnel VPN quando il dispositivo in uso non è collegato ad una rete affidabile, indipendentemente dall’interfaccia di rete impiegata.

Questa nuova funzione non solo aumenta la sicurezza delle connessioni di rete – che, comunque, sono sempre conformi alle regole di sicurezza impostate nel firewall – ma migliora anche l’esperienza degli utenti, che non devono più chiedersi se è necessario aprire un tunnel VPN.

Il supporto di sistemi avanzati smart card (supporto multi-card) per l’autenticazione a più fattori (strong authentication) ne incrementa ulteriormente il livello di sicurezza. Stormshield Network VPN Client Exclusive offre un’interfaccia di gestione su misura per le grandi imprese, con una distribuzione semplificata delle configurazioni VPN attraverso l’intera rete di utenti e la possibilità di esportare i log verso soluzioni di analisi di terzi.

“La tutela dell’infrastruttura aziendale non può prescindere dalla completa messa in sicurezza dell’accesso degli utenti mobili alle risorse aziendali. Con la nostra nuova soluzione Stormshield VPN Client Exclusive facciamo un ulteriore passo avanti fornendo strumenti efficaci per la protezione di grandi aziende e organizzazioni critiche” ha affermato Charles Geismar, Product Manager di Stormshield.