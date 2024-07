Surfshark CleanWeb, un adblocker che protegge da malware e pishing | Recensione

Navigare su Internet può spesso trasformarsi in un'esperienza frustrante a causa delle incessanti pubblicità, dei tracker che monitorano le vostre attività online e dei pericoli legati al phishing. La protezione della privacy e la sicurezza digitale sono diventate priorità imprescindibili per chiunque utilizzi il web. In questo contesto, strumenti come Surfshark CleanWeb si presentano come soluzioni indispensabili per garantire una navigazione fluida e sicura.

Surfshark è noto per offrire uno dei migliori servizi VPN, che protegge le informazioni personali e mantiene la vostra identità online anonima. Tuttavia, l'aggiunta della funzione CleanWeb al suo servizio eleva ulteriormente il livello di protezione offerto, risolvendo molte delle problematiche comuni che gli utenti incontrano quotidianamente sul web.

L'importanza di utilizzare un ad blocker efficace non può essere sottovalutata, specialmente considerando la quantità di minacce online che possono compromettere la sicurezza dei vostri dati. CleanWeb, uno dei migliori ad blocker in commercio, non solo elimina le pubblicità indesiderate, ma offre anche protezione contro malware e phishing, migliorando complessivamente l'esperienza di navigazione.

Ma quali sono le caratteristiche che rendono Surfshark CleanWeb così efficace? Per scoprirlo, continuate a leggere la nostra analisi completa, dove esploreremo in dettaglio tutte le funzionalità, i vantaggi e i possibili svantaggi di questo potente strumento di sicurezza​. Inoltre, per una panoramica piu completa, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Surfshark VPN.

Caratteristiche principali

Surfshark CleanWeb è una funzionalità potente e versatile, pensata per migliorare significativamente la vostra esperienza di navigazione online eliminando pubblicità indesiderate, proteggendo la vostra privacy e garantendo la sicurezza contro le minacce informatiche. Uno dei principali vantaggi di CleanWeb è il suo efficiente blocco delle pubblicità. Questo strumento elimina banner, pop-up e video ads, inclusi quelli presenti su piattaforme di streaming come YouTube. Ciò non solo riduce il consumo di dati, ma accelera anche i tempi di caricamento delle pagine, rendendo la navigazione più fluida e piacevole​.

La protezione contro il phishing è un'altra caratteristica cruciale di Surfshark CleanWeb. Bloccando gli annunci e i pop-up malevoli, CleanWeb riduce il rischio di cadere vittima di tentativi di phishing, che spesso mirano a rubare informazioni personali sensibili. Inoltre, CleanWeb include una funzionalità di allerta malware, che avvisa gli utenti in caso di visita a siti web compromessi o pericolosi, aumentando ulteriormente la sicurezza durante la navigazione​.

Un'altra funzione fondamentale di CleanWeb è la prevenzione del tracciamento. Questo strumento blocca i tracker che monitorano le vostre attività online, proteggendo la vostra privacy e impedendo la raccolta non autorizzata dei vostri dati personali. In questo modo, potete navigare in modo anonimo, evitando che le vostre informazioni vengano utilizzate per pubblicità mirate o altre attività intrusive​.

Infine, CleanWeb è progettato per essere altamente compatibile e facile da usare. Funziona su una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Android, iOS e Linux. La versione aggiornata, CleanWeb 2.0, disponibile come estensione del browser, offre ulteriori funzionalità come il blocco dei cookie pop-up e l'allerta per violazioni di dati, migliorando ancora di più la protezione e la comodità​.

Esperienza d'uso

Utilizzare Surfshark CleanWeb è semplice e intuitivo, offrendo un'esperienza di navigazione senza interruzioni pubblicitarie e con un alto livello di sicurezza. Per attivare CleanWeb, dovete prima scaricare e installare l'applicazione Surfshark sul vostro dispositivo o aggiungere l'estensione del browser se preferite utilizzare CleanWeb 2.0. Dopo aver effettuato l'accesso con il vostro account Surfshark, potete trovare l'opzione CleanWeb nelle impostazioni dell'applicazione o dell'estensione del browser. Una volta attivato il toggle CleanWeb, questa funzione inizierà automaticamente a bloccare pubblicità, tracker e malware.

CleanWeb non richiede configurazioni complesse e funziona in background senza influire negativamente sulle prestazioni del dispositivo. Per coloro che utilizzano la versione browser, CleanWeb 2.0 offre un'interfaccia rinnovata con opzioni personalizzabili che includono il blocco dei pop-up di cookie e avvisi su violazioni di dati. Questa versione avanzata funziona indipendentemente dalla connessione VPN, permettendovi di godere di una protezione completa anche quando non siete connessi alla VPN​.

Per garantire un utilizzo ottimale, Surfshark consiglia di mantenere sempre aggiornate sia l'applicazione che l'estensione del browser. Questo assicura che tutte le funzionalità di sicurezza, compresi gli aggiornamenti di CleanWeb, siano attive e operative. Inoltre, se riscontrate problemi con CleanWeb, potete provare a cambiare il protocollo di connessione VPN o disabilitare temporaneamente la funzione per risolvere eventuali conflitti con siti specifici​.

Prezzi

Surfshark CleanWeb è incluso in tutti i piani di abbonamento di Surfshark VPN, che offre una gamma di opzioni per soddisfare diverse esigenze e budget. Il piano mensile ha un costo di 15.45€ al mese, ideale per chi desidera la massima flessibilità senza impegni a lungo termine. Tuttavia, i piani annuali e biennali offrono notevoli risparmi.

Il piano annuale è disponibile a partire da 2,99€ al mese, con un costo totale di 44,85€ per il primo anno con 3 mesi extra gratuiti, offrendo un risparmio significativo rispetto al piano mensile. Il piano biennale rappresenta l'opzione più conveniente, con un costo di 2.19€ al mese, e include anch'esso 3 mesi extra gratuiti, portando il totale a 26 mesi di copertura per 59.13€. Questo piano permette di risparmiare fino all'86% rispetto al costo mensile.

Surfshark offre anche piani avanzati come Surfshark One e Surfshark One+. Surfshark One include protezione antivirus, avvisi di violazione dei dati, e monitoraggio dell'identità, a partire da 3,39€ al mese per il piano annuale. Surfshark One+, che aggiunge la rimozione dei dati personali, parte da 5,09€ al mese per il piano annuale​.

Tutti i piani di Surfshark vengono forniti con una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendovi di testare il servizio senza rischi. Inoltre, Surfshark accetta una varietà di metodi di pagamento, tra cui carte di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute, offrendo ulteriore flessibilità e privacy nei pagamenti​.

Verdetto

In definitiva, Surfshark CleanWeb rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca di migliorare la propria esperienza di navigazione eliminando le pubblicità invadenti e proteggendo la propria privacy online. Questa funzionalità, integrata in tutti i piani di Surfshark, offre una protezione avanzata contro phishing, malware e tracker, rendendo la navigazione più sicura e piacevole.

CleanWeb è facile da usare e altamente compatibile con una vasta gamma di dispositivi e browser, rendendolo accessibile a tutti, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. La versione avanzata, CleanWeb 2.0, disponibile come estensione del browser, offre ulteriori vantaggi come il blocco dei pop-up di cookie e avvisi di violazioni di dati, migliorando ulteriormente la sicurezza online.

I piani di Surfshark sono competitivi e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, specialmente i piani a lungo termine che permettono di risparmiare fino all'86%. La garanzia di rimborso di 30 giorni permette di testare il servizio senza rischi, assicurando che risponda alle vostre aspettative. Inoltre, la possibilità di pagare con criptovalute offre un ulteriore livello di privacy per gli utenti più attenti alla sicurezza.

