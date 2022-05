Molto spesso gli imprenditori italiani sottovalutano i rischi connessi alla perdita dei dati che sono al centro del proprio business.

Il centro studi Syneto ha registrato una perdita media per una PMI pari a 99.204 euro in caso di mancato accesso ai dati per una durata di sole 6 ore.

Per questo il gruppo offre un’unica piattaforma Hybrid Cloud per gestire e proteggere tutti i dati.

“Il nostro sogno di democratizzare la tecnologia e far competere le PMI allo stesso livello delle aziende enterprise continua con il lancio di HYPER Edge”, dichiara Vadim Comanescu, CEO di Syneto.

HYPER Edge è la risposta per gestire e proteggere da qualsiasi attacco i dati aziendali e coglie le esigenze di quelle realtà quali studi professionali (ad es. architetti, ingegneri, commercialisti, notai, avvocati, designer), sedi remote, hotel, uffici dislocati e retail (per es. Catene di franchising, farmacie e laboratori medici).

“Per soddisfare queste realtà abbiamo messo in campo i nostri migliori ingegneri” continua Vadim Comanescu “non era infatti pensabile creare una tecnologia di tipo server per motivi sia di spazio che di rumorosità“.

“Hyper Edge è il più piccolo datacenter in a box, una rivoluzione per l’IT aziendale. Abbiamo concentrato la potenza di un datacenter nella dimensione di tre smartphone con lo specifico obiettivo di dare una soluzione mai esistita prima”.

“Siamo orgogliosi di averlo fatto noi, come azienda italiana e unico vendor europeo di iperconvergenza con disaster recovery integrato”

“Abbiamo voluto dare un messaggio chiaro alle aziende italiane, i dati sono un asset strategico imprescindibile, il petrolio di questa nuova era digitale come raccontiamo (e non solo noi per essere onesti) ormai da anni” aggiunge Alessandro Biagi, Marketing Manager di Syneto.

Vadim Comanescu CEO di Syneto

Se considerare il dato come asset strategico della propria azienda è il primo passo da compiere, non è semplice identificare la soluzione più adatta alle proprie esigenze considerando gli spazi, il budget di investimento e le prestazioni necessarie.

HYPER Edge è la soluzione entry-level proposta da Syneto ed è nata con tutti i punti di forza della sorella maggiore HYPER Series. Una soluzione per quelle realtà che gestiscono un numero limitato di macchine virtuali e non hanno una sala server ed un budget di spesa che non supera i 15.000 euro.

“Con HYPER Edge offriamo una piattaforma che integra il concetto di data protection e lo rende disponibile al segmento delle PMI l’utilizzo di una funzionalità Enterprise come appunto quella della data protection” sottolinea Alessandro Freddi, Sales Director di Syneto.

Considerando questo scenario, è arrivata la collaborazione con LAGO, la naturale continuazione della storia che precede la nascita di HyperEdge.

Grazie alla partnership con LAGO infatti, i dati vengono valorizzati dedicandogli un elemento di design che ne diventa testimone: il design come custode del dato.

“Volevamo trasmettere un messaggio: valorizzare la tecnologia e portare i dati al centro dell’azienda come elemento strategico per il business”, questo vuole simboleggiare HYPER Box by LAGO chiudeBiagi.