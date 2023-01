Synology ha presentato da poco la nuova DS923+, un Nas all-In-one per utenti casalinghi e piccoli uffici che utilizza il sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM). La DS923+ offre diverse soluzioni per proteggere, gestire, collaborare su e accedere ai dati di lavoro da remoto e per monitorare le risorse fisiche, tutto in un formato desktop compatto.

Le prestazioni sono costanti e il dispositivo è pronto all’uso, con la possibilità di effettuare facilmente upgrade della connessione di rete per aumentare le velocità di trasferimento dei dati.

La DS923+ può essere utilizzata come archiviazione principale in contesti non troppo sviluppati o come nodo di frontiera per implementazioni distribuite e ha una capacità di archiviazione che può raggiungere 54 TB tramite quattro vani Sata da 3,5 pollici.

Il pannello posteriore ospita due pannelli rimovibili che consentono l'installazione di unità Ssd, utilizzate per il caching.

Il device supporta anche la connessione di un’espansione DX517 che aumenta il totale massimo raggiungibile fino a 126 TB. Gli utenti possono anche aggiungere unità Ssd per il caching delle informazioni e installare l’upgrade alla rete 10GbE per migliorare ulteriormente le prestazioni di trasferimento dei dati.

Un sistema operativo completo

Il Synology DiskStation Manager (DSM) è un sistema operativo flessibile che offre soluzioni complete per gestire e proteggere i dati di lavoro, collaborare su documenti, accedere ai file da remoto e monitorare le risorse fisiche.

Grazie a Synology Drive, gli utenti possono gestire e condividere facilmente i file e utilizzare la tecnologia cloud ibrida Synology Hybrid Share per ridurre l’impronta dell’archivio locale mantenendo i file usati più spesso nella cache sul dispositivo.

Lo sportello posteriore consente l'installazione di una scheda di rete 10GbE.

La DS923+ di Synology è un dispositivo che offre un backup a più livelli per proteggere i dati sensibili e critici. Active Backup Suite consente il backup sicuro dell’infrastruttura IT, come sistemi Windows e Linux, macchine virtuali VMware/Hyper-V e account Microsoft 365/Google Workspace, sulla DS923+ e permette di ripristinare facilmente i dati quando necessario.

Inoltre, il device consente di creare backup e snapshot di un punto nel tempo dei dati archiviati sul Nas e inviarli offsite, ad esempio su un altro server o servizio cloud, per una maggiore ridondanza.

La DS923+ può anche essere utilizzata come sistema di gestione video completo con dati memorizzati in locale utilizzando Surveillance Station, un VMS potente che è attualmente utilizzato per proteggere oltre 500.000 sedi.