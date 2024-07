TS-216G, il NAS QNAP Ideale per piccoli uffici

Anche gli utenti domestici e i piccoli uffici possono contare su prestazioni elevate e gestione dei file affidabile grazie a TS-216G, il NAS di QNAP a 2 bay che permette alle realtà più piccole di caricare, salvare, condividere e sincronizzare facilmente i file, aumentando produttività e sicurezza.

L'estrema velocità di accesso ai file è merito della connessione ethernet a 2,5GbE e quindi il trasferimento, il backup e il ripristino dei file sono notevolmente più veloci rispetto alla Ethernet standard e consentono di migliorare la produttività. QNAP TS-216G ospita due dischi fino a 22TB di capacità ognuno (per un totale di 38,6 TB vuoti) e permette una sincronizzazione immediata tra più dispositivi per migliorare l'accesso ai file da ogni device e rafforzare la collaborazione dei gruppi di lavoro. La sua estrema capienza non impedisce l'utilizzo di dischi più a portata di piccola impresa come questi Kingston DC600M che sono disponibili in tagli decisamente più abbordabili e garantiscono prestazioni di altissimo livello.

Il NAS è dotato di un processore ARM quad-core Cortex-A55 a 2,0 GHz e 4GB di RAM per garantire multitasking a basso consumo energetico, oltre al processore grafico MaliG52. Su tutto gira il sistema operativo QTS 5.1.7 e supporta sistemi operativi aggiuntivi quali Mac OS 10.10 e superiori, Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 e superiori, IBM AIX 7, Solaris 10 e UNIX superiori, Windows 7, 8, 10 e 11 e Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 e 2022.

Il sistema operativo QTS è un vero sistema operativo che permette l'uso di app interne per la gestione di operazioni particolari rendendolo perfetto per l'archiviazione dei file, lo streaming multimediale e la sorveglianza video.

Gestione semplificata e intelligente delle foto

TS-216G permette di effettuare facilmente il backup delle foto mobile grazie alla funzione Caricamento automatico delle applicazioni mobile di QNAP (Qfile Pro o QuMagie mobile), permettendo agli utenti di liberare spazio sul proprio dispositivo mobile e memorizzare le foto in un luogo sicuro.

QuMagie gestisce gli album fotografici con l'intelligenza artificiale per organizzare e classificare automaticamente migliaia di foto in base a persone, animali, cose o luoghi. Grazie a filtri di ricerca precisi e completi, è possibile trovare le foto usando le persone classificate dall'IA, timeline, tag e tipi di media.

Gli album delle foto possono essere impostati come privati e protetti da password per limitare l'accesso degli utenti.

Riconoscimento dei volti più veloce grazie all'IA

TS-216G di QNAP è dotato di Neural Processing Unit (NPU) integrata per l'accelerazione IA per il riconoscimento delle immagini e il rilevamento degli oggetti. Grazie all'unità dedicata, si riducono i carichi di lavoro della CPU e aumentano le prestazioni del NAS durante le operazioni basate su IA.

L'intelligenza artificiale può essere usata anche durante il caricamento di grandi volumi di foto per elaborare le immagini velocemente.

Gestione centralizzata e backup completo dei file

Grazie alla gestione semplificata e centralizzata dei file, gli utenti possono mappare le cartelle del NAS come unità di rete sul proprio computer e navigarle come se fosse un'unità locale.

Per connettersi al NAS è possibile sfruttare un qualsiasi browser e accedere ai file del dispositivo tramite File Station, la soluzione che abilita l'accesso, la ricerca e la condivisione veloce dei file sul NAS.

File Station mette a disposizione un'interfaccia intuitiva per visualizzare e accedere a tutti i file e le cartelle archiviati sul NAS, oltre a funzioni di ricerca e ordinamento per trovare facilmente i documenti. La feature supporta il motore di ricerca full-text Qsirch che permette di trovare file per nome e contenuto dei testi.

Oltre a QuMagie per il backup delle foto mobile, TS-216G mette a disposizione NetBak Replicator e Time Machine per il backup dei file di Windows e Mac e Hybrid Backup Sync per il backup e la sincronizzazione dei file di Google Drive; inoltre, il NAS supporta la Copia One-Touch USB per il backup di dischi e memorie USB.

Protezione dei dati dalle minacce informatiche

Al giorno d'oggi è essenziale per tutte le realtà proteggere i file dalle minacce informatiche più diffuse; per questo QNAP mette a disposizione gli snapshot sia nei NAS aziendali di fascia alta, sia in quelli riservati a piccoli uffici come TS-216G.

Registrando lo stato corrente del sistema, gli snapshot permettono agli utenti di ripristinarlo in qualsiasi momento senza perdere alcun file, mitigando la minaccia sempre più preoccupante dei ransomware.

In pochi secondi gli utenti possono scattare snapshot del sistema e dei dati e ripristinare i file in uno stato specifico selezionandolo dall'elenco degli snapshot. Per incrementare ulteriormente la protezione, il NAS consente di effettuare il backup degli snapshot e replicarli su un NAS remoto, sia in modo manuale che su pianificazione.

I contenuti dello snapshot possono essere ripristinati su un NAS locale o remoto, o su uno spazio di archiviazione cloud di preferenza.

QNAP

TS-216G moltiplica la protezione dei dati grazie a QuFirewall, la soluzione firewall di QNAP che, basandosi sul concetto di Zero Trust Networks, permette di autorizzare o bloccare gli indirizzi IP e le regioni per evitare gli accessi non autorizzati, gli attacchi di brute-force e aumentare la sicurezza dei servizi.

Con QVPN Service gli utenti possono inoltre creare un client VPN sfruttando TS-216G come server VPN. Con il servizio WireGuard VPN integrato è inoltre possibile accedere a un'interfaccia semplificata per impostare connessioni rapide e sicure per i lavoratori remoti.

Il NAS è inoltre dotato di Security Center, un portale di sicurezza che verifica le vulnerabilità sul dispositivo e analizza in maniera proattiva lo stato del NAS, le attività dei file e le potenziali minacce alla sicurezza. In caso di attività o modifiche anomale dei file, Security Center interviene per proteggere i dati abilitando la modalità di sola lettura, creando snapshot o eventualmente mettendo in pausa la pianificazione degli snapshot.

Sorveglianza semplificata

TS-216G può essere usato come sistema di sorveglianza sia per gli ambienti domestici che per l'ufficio grazie alla sua compatibilità con oltre 8.000 telecamere presenti sul mercato.

Installando il software QVR Elite (ma è supportato anche QVR Pro), la soluzione di sorveglianza intelligente su abbonamento, è possibile monitorare e riprodurre i filmati di sorveglianza usando computer e altri dispositivi e ricevere notifiche immediate nel caso di eventi anomali.

QVR Elite consente di effettuare il backup delle registrazioni su altri NAS QTS/QuTS hero e spazi di archiviazione cloud; inoltre, è possibile elaborare i filmati di sorveglianza sfruttando le applicazioni di analisi video basate su IA di QNAP, come QVR Face, QVR Human e QVR DoorAccess.

Scegliere il NAS giusto per le proprie esigenze

TS-216G completa l'offerta dei NAS a 2 bay insieme al TS-233, adatto per principianti e utenti domestici, e al più avanzato TS-262, pensato per utenti e organizzazioni che hanno bisogno di prestazioni elevate e flessibilità hardware.

Grazie al suo design intuitivo e minimalista, TS-216G è una soluzione entry-level migliorata perfetta per utenti domestici che vogliono organizzare in modo intelligente le proprie foto, ma anche per piccoli business che hanno bisogno di proteggere i propri dati e consentire l'accesso sicuro ai file a più gruppi di lavoro.