Visa riconosce ufficialmente i creator come piccole imprese

Per supportare ulteriormente i creator digitali, Visa ha annunciato un'importante novità: la compagnia ora riconosce ufficialmente i creator come imprese, permettendogli cioè di pagare ed essere pagati usando gli strumenti e le risorse già a disposizione delle piccole imprese.

Grazie a Visa Direct, la compagnia sta inoltre supportando i creator per essere pagati più velocemente tramite piattaforme di social media e marketplace. Stando a un sondaggio condotto dall'azienda, più di due terzi dei creator intervistati si lamentano di pagamenti lenti che ostacolano la loro crescita; con il supporto di Visa invece potranno riceverli in tempo reale direttamente sulla propria carta di debito.

"È incredibilmente gratificante vedere che il mondo finalmente riconosce i creator come la forza trainante dell'economia digitale" ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia. "Siamo orgogliosi di supportare questi giovani imprenditori a far crescere le loro attività, sia che si tratti di aiutarli ad accedere ai finanziamenti con una soluzione di capitale circolante di piccole dimensioni, sia che si tratti di aiutarli a essere pagati in tempo reale sulla loro carta di debito".

Visa ha inoltre annunciato l'ampliamento della partnership col musicista Pharrell Williams: la compagnia collabora ora in Black Ambition e YELLOW, due delle sue iniziative filantropiche.

Visa fornirà strumenti e risorse di inclusione finanziaria e digitale agli studenti di YELLOW, supportando l'obiettivo di fornire pari opportunità ai giovani tramite l'istruzione.

Le due collaborazioni si aggiungono a un sostegno già presente da tempo alla comunità dei creator da pate della compagnia. L'impegno di Visa si concretizza infatti anche a programmi quali "GetP@id", la social serie in cui gli influencer insegnano ai loro allievi come trasformare le loro passioni in denaro, e il primo Creator Summit di Visa in programma a Tokyo a fine novembre.