VMware Carbon Black Cloud e VMware Tanzu arrivano su AWS Marketplace

VMware vuole rendere più facile per i clienti AWS l’acquisto e l’implementazione dei VMware Cross-Cloud services a supporto degli ambienti Amazon Web Services (AWS). I servizi VMware Cross-Cloud aiutano i clienti AWS a guidare l’innovazione digitale garantendo al tempo stesso il controllo.

VMware Carbon Black Cloud e VMware Tanzu sono i servizi ora disponibili in AWS Marketplace, un catalogo digitale con migliaia di software da fornitori indipendenti che rende facile per i clienti trovare, testare, acquistare e distribuire software che gira su AWS.

I VMware Cross-Cloud services offrono vantaggi sia agli operatori IT che agli sviluppatori che lavorano in AWS. Questi vantaggi includono l’accelerazione della modernizzazione delle applicazioni, la migrazione più rapida dei carichi di lavoro al cloud, l’adozione di un modello operativo cloud per l’intera organizzazione e la connessione più sicura ed efficiente di una forza lavoro distribuita alle risorse basate sul cloud.

“Sia che un cliente abbia deciso di far girare la propria attività interamente su AWS o che disponga di un ambiente misto AWS e VMware vSphere, i VMware Cross-Cloud services offrono la libertà e il controllo necessari per innovare e vincere sul mercato” ha dichiarato Vittorio Viarengo, vice president, cross-cloud solutions di VMware.

“La nostra presenza estesa nel Marketplace AWS è la prova della nostra attenzione a soddisfare i clienti dove si trovano, offrendo valore per l’ambiente cloud strategico che preferiscono”.

“L’aggiunta dei servizi VMware Cross-Cloud sul Marketplace AWS porta il portafoglio di soluzioni VMware sia agli sviluppatori che ai professionisti dell’infrastruttura e delle operations che stanno costruendo app e gestendo le loro attività in AWS”, ha dichiarato Mona Chadha, Director, AWS Marketplace Category Management di Amazon Web Services.

“I nostri clienti comuni possono semplificare l’approvvigionamento e accelerare l’adozione dei servizi VMware Cross-Cloud, con un time-to-value più rapido e migliori risultati di business”.

VMware Tanzu (elenco dal marketplace) è una piattaforma applicativa modulare per la creazione, l’esecuzione e la gestione di app moderne su AWS e infrastrutture hybrid-cloud. Tanzu fornisce un’esperienza coerente per gli sviluppatori e per gli operatori, consentendo loro di navigare nelle complessità delle app moderne e di Kubernetes, guadagnando efficienza e scala.

Il nucleo di Tanzu è una distribuzione Kubernetes allineata all’upstream che è facile da gestire e mantenere utilizzando Cluster API per la distribuzione e l’aggiornamento dei cluster. Come AWS Partner Network (APN) Advanced Technology Partner, i clienti possono sfruttare i servizi dei VMware Tanzu Labs per lavorare fianco a fianco con i team per costruire capacità e instillare processi con un impatto immediato e duraturo. Con Tanzu, i clienti AWS beneficiano di:

Accesso self-service degli sviluppatori ai cluster, insieme a un modello di build standardizzato e sicuro per la creazione e la manutenzione dei container. Gestione delle policy per l’accesso ai pod, la rete e la sicurezza che ne consente l’applicazione simultanea a centinaia di cluster Kubernetes, ovunque essi siano in esecuzione, così come a un particolare namespace comune a più cluster Kubernetes diversi.

Osservabilità full-stack in grado di eseguire più di un milione di punti dati al secondo per consentire una più rapida risoluzione dei problemi e un alert intelligente di potenziali anomalie su tutti i cluster e i carichi di lavoro in esecuzione al loro interno.

VMware Carbon Black Cloud è una piattaforma cloud-native per la protezione di endpoint, carichi di lavoro e container che consente ai clienti di rendere operativa una sicurezza coerente e moderna in ambienti AWS e cloud ibridi.

Analizzando più di un trilione di eventi di sicurezza al giorno, VMware Carbon Black Cloud scopre in modo proattivo i modelli di comportamento degli aggressori e consente ai difensori di rispondere e porre rimedio in tempo reale da qualsiasi parte del mondo.

Le funzionalità di sicurezza degli endpoint, dei carichi di lavoro e dei container sono unificate in un’unica console e in un unico agente, in modo che i team dell’infrastruttura e dell’infosecurity abbiano un’unica fonte per migliorare insieme la sicurezza.

Con VMware Carbon Black Cloud, i clienti AWS beneficiano di: sicurezza endpoint cloud-native che combina prevenzione e rilevamento automatico per difendere le organizzazioni dall’intero spettro degli attacchi sofisticati.

Protezione avanzata del carico di lavoro per il moderno data center per proteggere meglio i carichi di lavoro in esecuzione in ambienti cloud virtualizzati, privati e ibridi. Sicurezza dei container di livello enterprise che fornisce visibilità continua, sicurezza e conformità per le applicazioni containerizzate dallo sviluppo alla produzione in ambienti AWS e cloud privati.

CloudHealth è una robusta piattaforma di gestione del cloud che aiuta i clienti AWS a semplificare la gestione finanziaria del cloud, a snellire le operations del cloud e a migliorare la collaborazione interorganizzativa.

I clienti AWS possono sfruttare le profonde conoscenze e l’esperienza di VMware nella gestione del cloud pubblico per far crescere le proprie competenze nel cloud utilizzando un quadro collaudato per progredire nel loro percorso di maturità nella gestione del cloud.