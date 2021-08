007: No Time To Die, confermata la data di uscita

I tantissimi appassionati di James Bond e delle sue spericolate avventure sono rimasti con il fiato sospeso per molti lunghi mesi in attesa di scoprire quando sarebbero statti in grado di godersi al cinema l’ultimo capitolo di questa storica saga cinematografica. 007: No Time To Die è l’ultimo film della serie diretto da Cary Fukunaga e vede ancora una volta Daniel Craig vestire i panni del protagonista principale, l’Agente 007.

A causa dei rallentamenti imposti dalla pandemia ancora in atto da Covid-19 e di altri problemi come il product placement, l’uscita al cinema di 007: No Time To Die è stata posticipata diverse volte, ma ora il film ha una data di uscita certa, che è stata confermata di recente.

007: No Time To Die sarà presentato al Zurich Film Festival

Con una mossa senza precedenti, il 17° Zurich Film Festival proietterà la prima svizzera di 007: No Time To Die lo stesso giorno della prima mondiale a Londra, il prossimo 28 settembre. Si tratta di un evento molto importante e senza precedenti perché è la prima volta che un film di James Bond sarà proiettato nella selezione ufficiale di un festival.

La proiezione del quinto e ultimo film della saga con Daniel Craig nei panni di 007 avrà luogo due giorni prima dell’uscita del film nelle sale fissata da Universal Pictures, il 30 settembre.

Dopo la proiezione presso il nuovo Zurich Convention Center da 1.200 posti, il festival presenterà una seconda proiezione del film il 28 ottobre, nella stessa sede. Al festival, che si svolgerà dal 23 settembre al 3 ottobre, si terranno anche una retrospettiva delle quattro precedenti apparizioni di Craig nel ruolo della superspia britannica e un nuovo documentario, Being James Bond.

Cary Joji Fukunaga ha diretto il 25° film della saga di Bond. La storia, scritta insieme a Phoebe Waller-Bridge, si apre con uno 007 in pensione in Giamaica, dove viene avvicinato dal vecchio amico Felix Leiter (Jeffrey Wright) e arruolato per salvare uno scienziato che è stato rapito.

Rami Malek interpreta il malvagio Safin e il cast include anche Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomie Harris. Gli organizzatori dello Zurich Film Festival sveleranno il programma completo della amnifestazione il 9 settembre.

Per tutti voi appassionati della longeva e amatissima saga cinematografica di James Bond c’è questa ricchissima pagina su Amazon in cui potete fare i vostri acquisti a tema!