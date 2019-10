Acchiappasogni a Lucca Comics & Games 2019: i prodotti presentati alla fiera, tra espansioni di giochi di ruolo e sessioni di prova in anteprima.

Si avvicina sempre più il 30 ottobre, data di inizio dell’edizione 2019 della convention Lucca Comics & Games, e anche Acchiappasogni ha annunciato la sua presenza alla fiera che si terrà fino al 3 novembre nella cittadina toscana.

Vediamo insieme quali sono le novità che Acchiappasogni presenterà durante la manifestazione:

Le Notti di Nibiru – Oltre il Tempo e la Luce

Le Notti di Nibiru – Oltre il Tempo e la Luce è un’espansione del gioco di ruolo Le Notti di Nibbiru che promette di svelare tutta la verità sul pianeta Nibiru, dall’origine dei Tonal alla nascita dei Dolem, fino all’arrivo della Virgo su Nibiru.

I misteri più reconditi del pianeta saranno dunque svelati, in un viaggio oltre il confine del tempo che aprirà nuovi mondi al di là delle luci dell’Alusea.

I giocatori potranno calarsi nei panni degli HEXer, gli esploratori spaziali con poteri telecinetici, o in quelli dei Qerberus, bambini tonalisti dotati di enormi poteri ma senza controllo.

Le Notti di Nibiru – Oltre il Tempo e la Luce sarà un manuale in brossura, tutto a colori, di 100 pagine e avrà un costo di € 24.

Augusta Universalis: Ex Oriente Lux

Augusta Universalis: Ex Oriente Lux è un’espansione per il gioco di ruolo Augusta Universalis che si focalizza sul lontano Oriente e le profondità esotiche e misteriose dell’Asia.

Sontuosi templi ospitano monaci che intonano canti polifonici fra banche dati di possenti Sutra in onore del Buddha Avalokiteshvara, valorosi Samurai si immolano sul fronte sovietico per difendere il loro Imperatore Dio su colossi di ferro, i sacrari digitali dei propri antenati, mentre i Brahmani in assetto blindato multiarto impongono tonanti Mudra contro i servitori del Deimos, nelle profondità delle jungle del Borneo.

Tre nuove Guardiae, nuovi Tracta, nuovi Systemata, occulti segreti di ambientazione, i titani di ferro Tatsu-Kyogin del Nihon-koku e molto, molto altro attendono i giocatori, fra le esotiche spire di Imperi più antichi di Roma stessa.

Augusta Universalis: Ex Oriente Lux sarà un manuale in brossura, tutto a colori, di 100 pagine e avrà un costo di € 24.

Oltre a questi due nuovi prodotti, presso lo Stand CAR316 di Acchiappasogni e Red Glove Edizioni e Distribuzioni, a Lucca Comics & Games 2019 sarà possibile provare in anteprima Dungeon 6, il gioco da tavolo fantasy di esplorazione di labirinti, epiche battaglie e meravigliosi tesori, dotato di un immediato sistema di generazione procedurale.

Dungeon 6 – Lunghe Ombre su Alphazyr sarà il titolo dell’avventura dimostrativa a disposizione dei partecipanti alla fiera toscana, che potranno anche preordinare una copia del gioco, in uscita per Modena Play 2020, potendosi aggiudicare persino le esclusive della campagna Kickstarter che si sta avviando alla conclusione in questi giorni.

Per maggiori informazioni su Dungeon 6 di Acchiappasogni potete consultare il nostro articolo dedicato alla campagna di crowdfunding del prodotto.