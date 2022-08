Le voci degli ultimi mesi hanno trovato riscontro. The Flash, uno degli show di punta del palinsesto CW incentrato sul velocista scarlatto, si chiuderà ufficialmente con la nona stagione in arrivo nel 2023. Sarà composta soltanto da 13 episodi e chiuderà una vera e propria era dell’Arrowverse: The Flash, infatti, è stato lo show più longevo dell’intero franchise.

The Flash si chiuderà con la nona stagione

L’annuncio della cancellazione è arrivato attraverso una nota stampa diramata dalla CW che ha voluto in ogni caso ringraziare il pubblico per il supporto incondizionato mostrato in questi anni, ma soprattutto il cast, i produttori, gli scrittori e l’intero team che ha reso The Flash un’esperienza indimenticabile. Lo show è andato in onda per la prima volta nel 2014, nato come uno spinoff di Arrow, e ha portato in scena numerosi personaggi del mondo DC e di Barry Allen.

Grant Gustin, Candice Patton e Danielle Panabaker saranno gli unici membri del cast originale a tornare a bordo della nuova stagione. Jesse L. Martin, noto per il ruolo del detective West, non sarà invece più un regular della serie (come già annunciato in passato) per via dei suoi impegni contrattuali con il drama della NBC, The Irrational. Il rinnovo di The Flash è stato accolto da molti come una sorpresa, considerando che lo showrunner Eric Wallace aveva scritto il finale dell’ottava stagione per essere pensato come una conclusione dell’intero arco narrativo.

Al momento non è chiaro se il Flash di Grant Gustin apparirà in altri progetti della DC, ma ci sono state diverse voci riguardanti un suo possibile cameo nel film diretto da Andy Muschietti. D’altronde il suo Flash e quello interpretato da Ezra Miller si erano già incontrati in un episodio del crossover televisivo Crisi su Terre Infinite, andato in onda nel 2019. A seguito delle controversie che hanno colpito l’attore i fan si erano addirittura mobilitati sui social per avere Grant nei panni del protagonista, ma Warner Bros non è intenzionata a rimpiazzare Ezra Miller.