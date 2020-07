Alden Ehrenreich è dubbioso sul suo ritorno come Han Solo

Con l’arrivo della serie tv Brave New World su Peacock si torna a parlare di Alden Ehrenreich, attore che qualche anno fa ha interpretato il giovane Han Solo in Solo: A Star Wars Story. Nonostante il ruolo da protagonista nella serie tv basata sul romanzo di Aldous Huxley, Ehrenreich torna a parlare del ruolo che ha interpretato in Star Wars.

In un’intervista rilasciata ad Esquire (leggila qui in inglese), l’attore ha raccontato di come dopo Solo abbia voluto prendersi una pausa. La lavorazione del film (dalla pre produzione alla distribuzione) ha infatti occupato tre anni della sua vita e una volta svestiti i panni della canaglia stellare Ehrenreich voleva riappropriarsi dei propri spazi personali e del rapporto con i suoi cari.

L’accoglienza tiepida del pubblico verso Solo: A Star Wars Story ha rispecchiato in qualche modo la lavorazione travagliata del progetto, che è stata caratterizzata da problematiche di vario tipo, tra cui il cambio di regista in corso d’opera.

Interrogato circa la possibilità in futuro di riprendere il ruolo di Solo Ehrenreich ha dichiarato che dipenderà da diversi fattori e da quanto potrebbe sentirsi coinvolto dalla nuova sceneggiatura. Ad ogni modo l’attore ha poi confessato di non aver più seguito i nuovi capitoli cinematografici di Star Wars e The Mandalorian.

Nonostante l’attitudine possibilista di Ehrenreich, l’attore ha dichiarato che per il momento non è stato contattato e che, per quel che riguarda il futuro di Star Wars, Disney e Lucasfilm non sembrerebbero comunque intenzionate a portare avanti questo arco narrativo da loro considerato i qualche modo concluso.

Attualmente Alden Ehrenreich è impegnato con la serie tv Brave New World, adattamento del romanzo distopico “Il Mondo Nuovo”, in cui interpreta John Il selvaggio, un ragazzo nato e cresciuto in un un luogo desolato lontano dalla civilizzata Nuova Londra.

Nella serie John intraprenderà un viaggio difficile che lo condurrà lontano dalle terre selvagge. Lontano da casa sarà testimone attonito di un nuovo mondo dissoluto e animato da una società che gli è completamente aliena.