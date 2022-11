ALIEN RPG Heart of Darkness è un modulo d’avventura cinematografico per il gioco di ruolo “carta e penna” ALIEN The Roleplaying Game (o ALIEN RPG) in cui i giocatori rivestiranno il ruolo di una squadra di ricerca scientifica mandata a indagare su dei segni di vita dove non dovrebbero essercene. Indagine che sfocerà in qualcosa di molto più grande di loro.

Sebbene sia perfettamente giocabile e godibile a sé, ALIEN RPG Heart of Darkness rappresenta anche il terzo e conclusivo capitolo della storia in tre parti denominata Draconis Strain Saga, che ha avuto il via con Chariot of the Gods, lo scenario cinematografico presente nell’ALIEN RPG Starter Set e proseguito con il modulo d’avventura cinematografico ALIEN RPG Destroyer of Worlds.

Commercializzato sotto forma di un eccellente boxed set, ALIEN RPG Heart of Darkness per poter essere giocato necessita che si possegga il manuale base del gioco di ruolo di ALIEN o almeno l’ALIEN RPG Starter Set. Ricordiamo, inoltre, questo modulo cinematografico è disponibile al momento solo in lingua in inglese. L’edizione italiana del gioco di ruolo di ALIEN è curata da Wyrd Edizioni, che ad ora ha pubblicato solamente il manuale base e il modulo cinematografico Chariot of the Gods.

ALIEN RPG Heart of Darkness, sinossi

Al fine di rendere un’idea di cosa questo scenario cinematografico propone, presentiamo la sinossi dell’avventura, riportando in primo luogo quanto riportato dalla prima pagina del modulo d’avventura contenuto nella scatola di ALIEN RPG Heart of Darkness e poi addentrandoci un po’ più in profondità, cercando di evitare il più possibile di lasciarci sfuggire degli spoiler.

La Compagnia ha trovato una nuova forma di vita e vogliono che tu la studi. La loro offerta è insolitamente generosa: catalogare questo organismo, determinare come possono utilizzarlo e riportarlo indietro in modo che possano schiaffarci su un bel brevetto. Roba abbastanza ordinaria. In cambio, ti promuoveranno a una comoda posizione di capo dipartimento aziendale, ti assicureranno un contratto per un libro e faranno sì che l’istituto di tua scelta ti dia un incarico. Ho menzionato i soldi? Ce ne sono in abbondanza. Un semplice lavoro di indagine, raccolta di campioni e analisi. Sembrava troppo bello per essere vero. E ovviamente è così… Hanno dimenticato di dirti che questa vita aliena è stata trovata da una squadra di lavoro su una stazione spaziale solitaria seduta sull’orlo di un buco nero. Si sono anche dimenticati di menzionare che l’equipaggio della stazione è una forza lavoro carceraria, composta da assassini, ladri e guardie robotiche che li sorvegliano. E questo buco nero non è una singolarità minore. Sta divorando le sue stelle sorelle in una cacofonia vorticosa di plasma, raggi gamma e morte. Estremofilo o no, cosa diavolo può vivere in queste condizioni? Qualunque cosa sia, deve essere diversa da qualsiasi cosa abbiamo incontrato prima, qualcosa di strano. Qualcosa di alieno.

In ALIEN RPG Heart of Darkness, scritto dall’autore di fantascienza Andrew E.C. Gaska e consulente per 20th Century Fox per quanto riguarda la continuity e il canone del brand ALIEN e di altri importanti franchise, i giocatori impersoneranno i membri di un team scientifico, una squadra composta da scienziati, agente aziendale, guardia di sicurezza e pilota, messa insieme dalla Compagnia (leggi Weyland-Yutani Corporation).

La squadra dovrò recarsi alla piattaforma di raccolta di plasma e deposito di energia di Erebos, per indagare su dei segni di vita rinvenuti dove non dovrebbero essercene, nei vorticosi flussi di plasma che circondano un buco nero. Situata oltre la Frontiera riconosciuta dello spazio, questa stazione solitaria si trova precariamente sul filo del rasoio di un orizzonte di eventi. Insieme al piccolo equipaggio della stazione e a una squadra di lavoro carceraria, il team dovrà risolvere i misteri legati a questa forma di vita e alla sua connessione con il buco nero, prima che questo li divori tutti.

ALIEN RPG Heart of Darkness, il contenuto

Aprendo la scatola di ALIEN RPG Heart of Darkness si rimane immediatamente colpiti dalla quantità e qualità del materiale proposto. Vediamolo insieme.

Il libro dello scenario Heart of Darkness di settantasei pagine interamente a colori e rilegato in brossura. Oltre a presentare l’avventura, che è previsto duri da tre sessioni in su , per tre/cinque giocatori , il manuale approfondisce anche il sistema stellare in cui il buco nero e la stazione Erebos si trovano, oltre ad esplorare la stazione stessa e i principali PNG che l’abitano. Infine, le tre appendici forniscono informazioni fondamentali sugli xenomorfi e aggiungono nuovi veicoli ed equipaggiamenti.

Una mappa enorme (formato 864x558mm) a doppia faccia della stazione Erebos, fondamentale per condurre al meglio le sessioni di gioco.

Sette schede dei personaggi pre-generate da affidare ai giocatori. Lo scenario è stato creato per tre/cinque personaggi, per cui quelli rimasti saranno utilizzati dal Master come PNG, fino a quando non saranno reclamati dai giocatori dopo che avranno visto fare una brutta fine ai personaggi che stavano interpretando. E capiterà spesso.

Un mazzo di trentotto carte così suddivise: ventuno carte Agenda Personale, quattro carte equipaggiamento e tredici carte Storia. Quest'ultime hanno fatto la loro comparsa in Destroyer of Worlds e sono state una piacevole novità. Siamo felici di ritrovarle anche in questa avventura.

Mappe e documentazioni.



Gli scenari cinematografici, un modo efficace di narrare storie

Dopo l’avventura più ad ampio respiro presentata in Destroyer of Worlds, ALIEN RPG Heart of Darkness presenta ai giocatori nuovamente una situazione decisamente claustrofobica, ambientata in una stazione spaziale con le ore contate, che non concede vie di fuga. E chi ha giocato i primi due scenari ritroverà in questo modulo d’avventura un filo rosso che li collega tutti, rendendoli parte di una storia più grande che giunge finalmente al suo angosciante epilogo.

Una delle caratteristiche distintive degli scenari cinematografici di ALIEN the Roleplaying Game sono le Agende Personali dei personaggi, che giocano un ruolo importante in questi moduli one-shot. In ALIEN RPG Heart of Darkness le cose non cambiano e anche se i personaggi saranno parte di una squadra di scienziati con uno scopo comune, ognuno di loro avrà i propri obiettivi personali da raggiungere in ognuno dei tre atti che compongono l’avventura. Oltre a ciò, ritornano le carte Storia che erano state introdotte in precedenza in ALIEN RPG Destroyer of Worlds e che aggiungono un ulteriore livello alla meccanica delle carte Agenda Personale.

In alcuni momenti dello scenario, infatti, ad alcuni giocatori verranno fornite istruzioni dirette su come il loro personaggio dovrebbe procedere. Sebbene questa meccanica sia forse un po’ invasiva e sposti l’asse dal gioco di ruolo verso il gioco da tavolo narratico, è proprio il suo utilizzo a permettere che l’esperienza di gioco a una sessione cinematografica di ALIEN RPG si avvicini moltissimo a quella tipica di un film di questa saga tanto amata dal pubblico.

Dal punto di vista editoriale

ALIEN RPG Heart of Darkness è un prodotto decisamente ricco e di qualità sopra la media. La scatola che contiene il tutto è perfetta nelle dimensioni, nella qualità del cartone utilizzato e nell’aspetto artistico, grazie a un’illustrazione che definire evocativa è riduttivo.

Il libro dello scenario è rilegato in brossura di qualità, l’abbiamo aperto in modo abbastanza rude e non ha mostrato segni di cedimento. Ottima la grammatura della carta, patinata e a colori, non dissimile dagli altri prodotti di questa linea editoriale. Eccellente anche la qualità della mappa, sufficientemente robusta e dalle piacevoli sensazioni tattili, dovute a una carta satinata di elevata grammatura.

Come capitava anche con gli scenari precedenti, risultano un po’ deludenti, invece, le schede dei personaggi che, proprio perché continuamente maneggiate dai giocatori, risultano essere un po’ troppo leggere e ad alto rischio di facile spiegazzatura, se non addirittura di strappi. Se si ha la possibilità, il suggerimento è quello di plastificarle. Anche le carte, sebbene di qualità più che sufficiente per un gioco in cui non è previsto che vengano mescolate, non brillano per robustezza e il nostro consiglio è quello di proteggerle con delle bustine, per evitare che snack e bibite abbiano la meglio su di loro.

Dal punto di vista del layout grafico e dell’estetica più in generale, ALIEN RPG Heart of Darkness si attesta sugli ottimi livelli che contraddistinguono i prodotti di Free League Publishing. Sebbene il manuale non sia particolarmente ricco di illustrazioni, il layout grafico adottato e la presenza di numerose mappe dei vari luoghi della colonia fanno sì che il volume del testo non sia soverchiante.

Conclusioni

ALIEN RPG Heart of Darkness è un prodotto di altissima qualità che ogni giocatore di ALIEN RPG non può lasciarsi scappare. La trama e il modo in cui si sviluppa, grazie anche a un estensivo utilizzo delle carte Storia, è tutto fuorché scontato e sebbene colga a mani basse da quanto visto nelle produzioni cinematografiche del brand, il tutto è stato confezionato così bene che la cosa non banalizza l’esperienza ludica, ma al contrario la esalta, riuscendo davvero a calare il giocatore nelle vicende narrate.

La qualità di materiali, contenuti e confezione è indubbia e vale davvero il prezzo da corrispondere per ottenere questo piccolo gioiellino. L’avventura in sé è di quelle davvero toste ed è praticamente impossibile che tutti i personaggi di partenza arrivino a vederne la risoluzione, i giocatori dovranno fare affidamento ai numerosi PNG presenti per trovare validi sostituti al proprio alter ego e continuare a giocare. Tra i PNG eventualmente utilizzabili dai giocatori ce n’è anche uno a sorpresa, davvero particolare da interpretare. Ovviamente non sveliamo di cosa si tratta.

Ed è proprio questo aspetto di alta mortalità e ricambio dei personaggi che rende gli scenari cinematografici così appaganti e così simili ai film di ALIEN, in cui i sopravvissuti si possono sempre contare sulle dita di una mezza mano. Il fatto che il gioco preveda fin dall’inizio che i personaggi siano in larga parte destinati a una pessima fine e che ci sia un sistema già pronto per far comunque continuare a giocare i partecipanti alla partita, sgrava il Master da alcune responsabilità e alcuni compiti a volte decisamente ingombranti, permettendogli dunque di concentrarsi unicamente sulla storia, per portarla avanti nel migliore dei modi.

Un prodotto rivolto a…

ALIEN RPG Heart of Darkness è un titolo rivolto esclusivamente a chi già possieda (o ha deciso di acquistare) il manuale base o lo Starter Set di ALIEN RPG ed è a nostro avviso un prodotto il cui acquisto è imprescindibile per chi ama la modalità di gioco cinematografica e soprattutto vuole portare a termine l’arco narrativo iniziato con Chariot of Gods.