Aliens, da Hasbro la replica Nerf del Pulse Blaster M41-A

Hasbro, in collaborazione con 20th Century Studios e il brand Aliens, mostra al pubblico un oggetto di culto che sicuramente sarà desiderato da ogni fan (o cacciatore) degli xenomorfi. Il fucile ad impulsi meglio noto come Pulse Blaster M41-A entra a far parte della linea di Nerf, i giocattoli spara dardi di gommapiuma. Il Nerf Pulse Blaster viene proposto in occasione del 35 esimo anniversario della pellicola con lo stampo che riproduce fedelmente l’arma utilizzata da Ripley contro gli Xenomorfi. Il fucile sarà dotato di caricatori dedicati e doppio grilletto e (udite udite) un contatore con i colpi rimasti in un piccolo display sul fianco dello stesso.

Se state pensando “Hey, ma il Pulse Blaster non è giallo” vi diciamo immediatamente che si, avete ragione ma questa versione vuole omaggiare nel design anche il mitico Power Loader che si fregia dei colori gialli alternati da bande gialle-nere. Poi dettaglio non da poco, Hasbro non vende armi e nel proporre un prodotto ad una fascia 8+ deve necessariamente proporlo in colori che non richiamino un arma di tipo militare, che poi, diciamolo, così è anche più figo.

Tra i contenuti della confezione sappiamo che ci saranno 10 dardi elite e 3 dardi mega. Il produttore consiglia di acquistare 4 batterie da 1.5 v e degli occhiali protettivi, non forniti in dotazione. Il Nerf Pulse Blaster sarà confezionato in un packaging per collezionisti e poiché si tratta di una edizione limitata sarà possibile acquistarlo solamente dagli Stati Uniti ad un costo di 95 dollari con uscita stimata per Ottobre 2022. Se avete contatti negli states non vi resta che attivarli prima che vada sold-out nel frattempo noi vi forniamo una lista (a questo indirizzo) di tantissimi altri prodotti Nerf, tra cui potrete trovare anche quelli brandizzati Fortnite, con cui potrete divertirvi (e allenarvi) mentre siete in attesa del mitico Pulse Blaster.