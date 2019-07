Alla ricerca di tesori sommersi con Deep Blue

Deep Blue, il nuovo titolo di Days of Wonder, sarà un gioco di strategia e fortuna in cui bisognerà trovare tesori sommersi.

Days of Wonder ha finalmente annunciato la data di uscita del suo Deep Blue, gioco in scatola ideato da Asger Harding Granerud e Daniel Skjold Pedersen. La release di questo titolo rappresenta un traguardo raggiunto faticosamente dall’editore, perché si tratta di un gioco che ha richiesto moltissimo tempo prima di arrivare alla sua versione definitiva, infatti la sua lavorazione è durata circa sei anni.

Comprare quella leggendaria mappa è stato un vero colpo di genio. I relitti sommersi più antichi e stravaganti aspettano i sommozzatori. Mute e bombole di ossigeno sono a bordo e la barca è pronta a levare l’ancora. Non c’è tempo da perdere!

Il viavai frenetico del porto, con i capitani delle navi che tentano di assumere i migliori subacquei e storici, può significare soltanto una cosa: anche gli altri capitani hanno la stessa mappa e la più grande caccia al tesoro di tutti i tempi sta per cominciare!

Deep Blue sarà un gioco per 2-5 giocatori, adatto dagli otto anni in su, dalla durata di 45 minuti circa.

In questo nuovo gioco di esplorazione sottomarina i partecipanti dovranno andare alla ricerca di antichi e misteriosi relitti carichi di tesori e reperti archeologici. I giocatori ricopriranno il ruolo di sommozzatori in una delle più grandi cacce al tesoro mai viste.

Deep Blue sarà un gioco che fonderà insieme strategia e fortuna, con elementi tipici dei giochi push-your-luck ed engine-building, in cui i giocatori dovranno mettere insieme il team migliore per le proprie ricerche e rischiare il tutto per tutto per assicurarsi il tesoro sommerso più prezioso, in grado di regalare la vittoria alla squadra più forte.

Durante le ricognizioni bisognerà infatti tenere d’occhio le proprie riserve di ossigeno e fare attenzione ad eventuali pericoli in cui ci si potrà imbattere. Ad ogni turno i giocatori dovranno pescare da un sacchetto delle pietre colorate, queste corrisponderanno a ciò in cui si potrà imbattere il proprio sommozzatore e, a seconda della squadra assoldata, sarà possibile reagire ai vari avvenimenti utilizzando le abilità speciali dei vari personaggi del proprio team.

Deep Blue sarà distribuito, in inglese, a partire da questo autunno, indicativamente in tempo per la fiera del gioco di Essen, e avrà un prezzo di 45,00€.