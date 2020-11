Amazon Prime Video: le novità di dicembre 2020

Amazon ha finalmente annunciato tutte le sue nuove uscite e novità su Prime Video di dicembre 2020. Da non perdere la serie The Wilds, il survival drama in parte “pigiama party” distopico che segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, impegnati a lottare per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Ma anche la stagione 5 di The Expanse, la nuova stagione The Grand Tour Presents: A Massive Hunt, l’ultimo film di Guy Ritchie The Gentlemen e molto altro.

Serie tv originali e in esclusiva

11 dicembre: The Wilds

16 dicembre: The Expanse – stagione 5

18 dicembre: El Cid

18 dicembre: The Grand Tour presents: A Massive Hunt

30 dicembre: Yearly Departed

Film originali e in esclusiva

1 dicembre: The Gentlemen

4 dicembre: 10 giorni con Babbo Natale

4 dicembre: Sound of Metal

10 dicembre: Il giardino segreto

11 dicembre: I’m Your Woman

14 dicembre: Antebellum

17 dicembre: Weekend

22 dicembre: After 2

25 dicembre: Sylvie’s Love

Film non originali

1 dicembre: Liam Gallagher: As it Was

1 dicembre: Book Club – Tutto può succedere

1 dicembre: Funny People

1 dicembre: Saint Judy

1 dicembre: Hotel Transylvania

1 dicembre: Ace Ventura: L’acchiappanimali

1 dicembre: Ace Ventura: Missione Africa

1 dicembre: Caleb

2 dicembre: L’appuntamento natalizio di papà

18 dicembre: L’agenzia dei bugiardi

21 dicembre: A un metro da te

28 dicembre: I fratelli Sisters

30 dicembre: Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Serie tv non originali

1 dicembre: Occhi di Gatto – stagione 1

5 dicembre: Masha e Orso – 2 stagioni

7 dicembre: Scatola nera – stagione 2

8 dicembre: Attack On Titan – stagione 4

10 dicembre: Bull – 3 stagioni

14 dicembre: Hawaii Five-0 – stagione 9 e 10

15 dicembre: Occhi di Gatto – stagione 2

Film e Serie tv in scadenza

fino al 5 dicembre: Johnny English colpisce ancora

fino al 16 dicembre: Oblivion

fino al 19 dicembre: First Man

fino al 21 dicembre: D.N.A.: Decisamente non adatti