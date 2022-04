L’ex stella WWE continua in maniera rampante la sua ascesa nel mondo di Hollywood. Dal portale americano Deadline apprendiamo come Amazon Studios sia al lavoro su un action comedy con protagonista proprio John Cena, reduce dal grande successo di Peacemaker.

Amazon realizzerà un action comedy con John Cena

Intitolato Officer Exchange, il film vedrà Cena nei panni di un poliziotto fuori dal comune di nome Shep, intento a sabotare assieme a un’agente di polizia locale un’operazione di contrabbando di diamanti in India. La sceneggiatura è stata scritta da Ben Zazove ed Evan Turner, che si sono occupati della commedia The Out-Law, attualmente in post-produzione per Netflix.

Oltre a vestire i panni del protagonista, Cena sarà anche produttore esecutivo del progetto. Al momento non è ancora stata fissata una precisa data di uscita del film.

Si tratta di una fase molto impegnative nella carriera dell’ex wrestler, che proprio l’anno scorso aveva fatto il suo breve ritorno in WWE e aveva preso parte al nono capitolo di Fast & Furious vestendo i panni del fratello di Dominic Toretto (Vin Diesel). Reciterà anche nel live action Coyote vs ACME e tornerà nella seconda stagione di Peacemaker, già confermata da HBO Max: la serie diretta da James Gunn è stata infatti una delle più viste della piattaforma.

Sempre per restare in tema Amazon, infine, vi ricordiamo che il colosso dello streaming ha ufficializzato nei mesi scorsi l’acquisizione miliardaria di MGM, la storica compagnia privata di cineproduzione degli Stati Uniti d’America nata nel 1924 sotto la guida di Louis B. Mayer, che divenne velocemente il più importante studio hollywoodiano. Il valore dell’intera operazione? Ben 8,95 miliardi di dollari.