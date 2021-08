American Horror Stories, Disney+ e Star annunciano l’uscita italiana

Vincitore di vari premi Emmy e Golden Globe, American Horror Story è il capostipite del format contemporaneo delle serie limitate, oltre a rappresentare il prodotto più longevo nella storia dell’emittente FX. American Horror Stories debutterà in Italia in esclusiva su Star all’interno di Disney+ il prossimo 8 settembre, assieme alla decima stagione della serie antologica American Horror Story: Double Feature, in arrivo sulla piattaforma a ottobre di quest’anno. I lavori di entrambe le serie hanno subito pesanti rallentamenti a causa dell’emergenza sanitaria mondiale che ha messo i bastoni tra le ruote a una moltitudine di serie TV e progetti televisivi.

American Horror Stories è lo spin-off ufficiale della serie principale creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk: composto da sette episodi, lo show proporrà una storia horror diversa per ogni episodio ed è prodotta da Murphy e Falchuk, oltre ad Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.A marzo di quest’anno, l’attore Finn Wittrock ha parlato alla redazione di Entertainment Weekly spiegando di essere molto interessato a cercare di aumentare la tensione nel modo giusto, anticipando anche che il tono generale della nuova serie sarà sensibilmente diverso rispetto alle altre stagioni.

American Horror Story esplora invece di base un diverso tema horror e un’ambientazione per ogni stagione, andando a esplorare una casa infestata, un manicomio, una setta di streghe, un freak show itinerante, un hotel con una storia tenebrosa e, ultimo ma non meno importante, un sanguinoso campo estivo, il tutto in episodi autoconclusivi di un’ora ciascuno, focalizzati in particolari su storie di fantasmi o legate al folklore americano.

La decima stagione di American Horror Story vedrà il ritorno degli attori storici della serie come Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates, oltre ai nuovi ingressi tra cui Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Se siete interessati a recuperare le vecchie stagioni, non potete lasciarvi scappare il cofanetto con tutte e otto le serie, disponibile su Amazon a prezzo speciale.